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Политика
16.08.2018
Петр Гайдук
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах

Похоже, премьер-министр не такой уже бесхарактерный, каким кажется.

Маленькая, но красноречивая деталь. Судя по некоторым кадрам белорусского телевидения, во время разноса в Орше Андрей Кобяков не соглашался с критикой главы государства и даже отвечал на повышенных тонах.

Скриншот с видео телеканала «Беларусь 1»

Показательный момент: госСМИ, допущенные на резонансное совещание, промолчали о том, какую позицию занимал Андрей Кобяков и что ответил на претензии Александра Лукашенко.

Кстати, TUT.BY на вопрос «что натворило правительство?» отвечает так: «Вопрос самый очевидный, но ответить на него, опираясь на сообщение пресс-службы президента, не так просто. Правительство «пофигистически», как сказал Лукашенко, отнеслось к выполнению его поручений по развитию Оршанского района».

Фото пресс-службы правительства

Выслушав на совещании Кобякова и предъявив к нему претензии, глава государства обратился к премьеру вполне уважительно: «Присаживайтесь, Андрей Владимирович».

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в комментарии «Салідарнасці» спрогнозировал, что вряд ли в ближайшее время в Беларуси сменится премьер-министр. По его мнению, «замена всего руководства правительства» может ограничиться отставкой двух министров.

Почему в правительстве тихо смеются после разноса от Лукашенко

 
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