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Прейгерман: Интеграционные проекты – это ахиллесова пята Беларуси

Странам -участницам Евразийского экономического союза необходимо вернуться к полноценной интеграции либо понизить ее уровень. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на конференции «Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития» в Минске, сообщает БелаПАН.

Насколько выгодно участие в ЕАЭС для Беларуси? Об этом в разговоре с политологом Евгением Прейгерманом.

– Насколько для Беларуси само по себе важно участие в ЕАЭС?

– Важно, потому что, во-первых, при всех существующих и усиливающихся проблемах это дает преференциальный выход на рынки России и других стран-участниц. Опять-таки, при всем при том, что усиливается аргумент, что Россия не соблюдает свои обязательства, а мы видим ограничения по поставкам продукции, эти возможности все равно существуют, а во-вторых, есть определенные юридические механизмы, с помощью которых можно воздействовать, в том числе, и на российскую сторону, что так или иначе делается.

Понятно, что здесь есть и большая политическая составляющая. Просто так выйти из интеграционных объединений – это сотворить проблему для себя на ровном месте, поэтому это был бы не самый разумный ход. Другое дело, что сейчас действительно говорят, что надо понижать уровень, грубо говоря, возвращаться к тем интеграционным стадиям, которые мы очень быстро перепрыгнули в течение нескольких лет, а в итоге они полноценно не работают. Либо если все это не получается, формально об этом заявить.

– Почему вообще возникла риторика о понижении уровня интеграции в рамках ЕАЭС?

– Перепрыгнув некоторые интеграционные стадии, не выстроено не то что полноценного союза, но даже нет функционирующего таможенного союза.

Время от времени какие-то намеки на это звучали, но не на таком высоком уровне. Но последние новости последних недель о непубличных переговорах, которые ведутся о поставках нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют о реальной серьезной проблеме, которая ставит крест на тех дискуссиях и договоренностях, которые должны были существовать в рамках ЕАЭС по созданию единого рынка и свободного доступа ко всем этим товарам.

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