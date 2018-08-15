Почему в правительстве тихо смеются после разноса от Лукашенко

Несмотря на потерю двух министров, в Совете министров появился повод радостно потирать руки.

В Беларуси уже давно стала заметна странная ситуация с тем, как госорганы по-разному несут ответственность. Раз за разом министров и руководителей правительства выставляют козлами отпущения за все провалы в стране, тогда как другие структуры критике практически не подвергаются. Взять хотя бы Администрацию президента: сколько кадровых промахов ею допущено, сколько коррупционеров оказалось среди назначенцев, а с ведомства как с гуся вода.

Кочанова оттеснила Кобякова на периферию

Показательным поначалу выглядел разнос в Орше. На правительство набросился не только Александр Лукашенко. Глава Госконтроля Леонид Анфимов заявил в своей речи, что в Совмине перекладывали отвественность на других и вели несистемную работу.

– Полагаю, работу правительства по комплексному развитию Оршанского района стоит признать крайне неудовлетворительной, – дал жесткую оценку Анфимов.

Руководитель Администрации президента Наталья Кочанова также выявила недаработки правительства: включили админресурс – не более того.

– Это вот такое отношение должностных лиц к порученям главы государства. По другому я это обозначить не могу, – заявила Кочанова.

Но вот дальше для критикующих произошло непредвиденное. Телеканал ОНТ сформулировал это так: за развитие Орши отныне отвечает не правительство, которое скомпрометировала себя бездействием, а связка из Администрации и Управделами президента, а также Комитета госконтроля.

Иными словами на улице Совмина праздник, для них свалилась гора с плеч. А пинавшие их Кочанова и Анфимов теперь должны показать себя в реальном деле – причем очень непростом.

– И не дай бог, к 7 ноября не будет здесь подвижек, – пригрозил Лукашенко.

Время для Кочановой и Анфимова пошло. Тик-так.