Главой милиции Гомельщины стал полковник, обменявший себя на заложников

Полковник милиции Александр Васильев назначен начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ глава государства подписал 15 августа.

Фото: УВД Могоблисполкома

Иным указом Александр Лукашенко освободил от этой должности генерал-майора милиции Владимира Захарчука и зачислил его в распоряжение министра внутренних дел.

Александр Васильев родился 24 марта 1975 года в Могилеве. Окончил Могилевский факультет Академии милиции МВД Республики Беларусь, Академию МВД Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Службу в органах внутренних дел начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска службы криминальной милиции отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома Могилева в 1994 году.

До назначения в Гомельскую область Васильев занимал должность временно исполняющего обязанности по должности начальника УВД Могилевского облисполкома.

Имеет государственные награды: орден «За личное мужество», медали «За безупречную службу» 3-й и 2-й степеней, «За отличие в охране общественного порядка», сообщается на сайте Могилевского облисполкома.

Орденом «За личное мужество» Васильев был награжден за решительные действия при освобождении заложников в одном из отделений Беларусбанка в Могилеве. Напомним, в ноябре 2017 года вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение банка в Могилеве. Добровольным заложником, а затем и водителем злоумышленника стал полковник Васильев.