Байнет отреагировал на выявленные Генпрокуратурой нарушения в БРСМ.

В частности, выяснилось, что некоторые студенческие отряды существуют только на бумаге. Генпрокуратура внесла первому секретарю центрального комитета БРСМ представление.

Фото с сайта sok74.ru

На дискуссионной площадке talks.by нашлись те, которые назвали выявленные нарушения небольшими ошибками. Но большинство с этим не согласилось.

«А потом все молодое руководство БРСМ становится нашим начальством! Они уже работать не хотят, только хапать! В школах только взносы собирают и больше ничего! Одна сплошная агитация и демагогия! А дел настоящих, стоящих нет!»

«Феерично как, это то ж будущее страны, кадровый резерв…»

«Точно так же создаются по всей стране рабочие места – тоже формально».

«Да ладно? Я это ещё в 8 классе поняла)))) БРСМ – одна большая вымывающая бюджетные деньги организация!»

«БРСМ сама по себе формальная организация, соответственно и все остальное в БРСМ несет формальный характер».

«Подсказываю простое решение проблемы – перестать финансировать этих бездельников из бюджета. И уже на следующий день эта организация прекратит существование».

«Только представление? Тут министров снимают за непостроенную крышу – а здесь только представление? У нас все равны! Не?»

«Стоп, а разве бабло никто не получил за это? Или это не комильфо СК заводить уголовные дела на БРСМ?»

«Количество членов организации - такая же формальность (липа). Некоторые молодые люди даже и не догадываются, что они в списках БРСМ. Только верхушка БРСМ горда тем, что они лидеры».