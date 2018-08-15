Лицо вице-премьера Матюшевского, когда его похвалил Лукашенко. Фотофакт

Во время разноса в Орше первый вице-премьер Василий Матюшевский оказался едва ли не единственным чиновником, о котором глава государства высказался положительно.

– У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки. Матюшевский знает, что делать с банками. Пусть подставляют плечо, – заявил Александр Лукашенко, говоря о развитии Оршанского района.

Телеканал ОНТ показал реакцию вице-премьера, когда глава государства заговорил о нем.

Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу