Как «теряются» бюджетные миллиарды в Севастополе

Как власти «теряют» полученные из федерального бюджета миллиарды, ключевые предприятия оказываются на грани закрытия, зато у «своих» есть бизнес с маржинальностью свыше 100 000%

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Последние два года в России существуют три субъекта, получающие из государственной казны специальные, именные дотации: Чечня, Крым и Севастополь. Помощь этим регионам прописывается в госбюджете отдельными строками.

Севастополь в 2017 году получил в виде специальной дотации 5,17 млрд рублей (около 77 млн долларов), в 2018-м — 5,4 млрд. (около 81 млн долларов) Эти деньги выделяются «на сбалансированность бюджета» города — в отличие от дотаций «на выравнивание бюджетной обеспеченности», которые получают большинство регионов РФ; эти деньги не привязаны к каким-то конкретным проектам: власти Севастополя могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кроме того, Севастополь получает и иные виды дотаций, в том числе в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма (ФЦП). За пять лет из государственного бюджета городу было перечислено свыше 75 млрд рублей (более 1 миллиарда долларов). Экономика Севастополя зависит от федеральных денег более чем на 50%.

Сразу после «крымской весны» севастопольские политики заявляли о необходимости сделать город экономически независимым. «Если город будет [бюджетно] дефицитным, то говорить не о чем: ни о каких серьезных социальных программах, ни о развитии. Для того чтобы обеспечить развитие, нужно сначала научиться зарабатывать деньги», — говорил спикер городского Законодательного собрания и директор Агентства стратегического развития Севастополя Алексей Чалый.

Затем был небезызвестный конфликт Чалого с губернатором города Сергеем Меняйло, обвинения в адрес градоначальника в том, что он не хочет развивать экономику. И в конце концов — уход Чалого и Меняйло с руководящих постов.

Политические скандалы продолжились и при новом губернаторе Дмитрии Овсянникове. Дошло до того, что в декабре 2017 года Законодательное собрание едва не провалило принятие бюджета на 2018–2020 гг.: депутатов не устраивали планы правительства сократить на 30% финансирование Контрольно-счетной палаты.

За политическими дрязгами экономическое развитие Севастополя как-то отошло на второй план. Даже сами городские чиновники называют инвестклимат Севастополя «отрицательным». Между тем расходы города с каждым годом увеличиваются: в 2015 году они составляли 25,3 млрд рублей, в 2018 должны составить 39,5 млрд, а в 2020 году — 42,2 млрд рублей.

Оплачивать эти расходы, скорее всего, придется снова государственной казне. Но что же сам Севастополь? «Новая газета» исследовала экономику города-героя и выяснила:

— местные власти сами отказываются от выгодных инвестпроектов — и признают это;

— ключевые предприятия города стоят на грани банкротства, а значительная часть малого и среднего бизнеса уже обанкрочена;

— дотации из федерального бюджета частично «теряются» в лопнувших банках, расходуются нецелевым образом и достаются компаниям с сомнительной репутацией.

Труба деньгам

Наиболее дорогостоящим севастопольским проектом, который планируется реализовать за счет средств федерального бюджета, является строительство канализационных очистных сооружений «Южные». С их помощью город должен решить проблему с ежегодным сбросом в Черное море 25 млн кубометров неочищенных стоков: отходы человеческой жизнедеятельности в объеме 10 000 олимпийских бассейнов впадают прямо в море в Балаклаве, в районе Нахимовского училища (Стрелецкая и Песчаная бухты) и Голубой бухте — излюбленных местах для купания. Решить эту проблему крайне важно для привлечения туристов. Особенно в свете открытия Крымского моста.

На строительство «Южных» из федерального бюджета выделено 6,8 млрд рублей. Из них в работу к настоящему моменту пущено 2,055 млрд — эти деньги перечислены в качестве аванса подрядчику, санкт-петербургской компании «Биотехпрогресс».

Однако, по данным «Новой газеты», строительство очистных сооружений может быть сорвано. Согласно документам, которые оказались в распоряжении редакции, большая часть аванса была банально утеряна: порядка 1,5 млрд рублей исчезли в лопнувшем питерском банке «ОФК», около 250 млн были потрачены нецелевым образом, еще порядка 250 млн «съели» налоги. Из-за колоссальной потери средств реализация всего проекта сейчас повисла на волоске.

Казначейство вне игры

Госконтракт на строительство «Южных» был заключен 25 декабря 2017 года. Согласно его условиям, для перечисления средств на строительство очистных сооружений «Биотехпрогресс» должен был открыть специальный счет в Федеральном казначействе.

Но уже 26 декабря между правительством Севастополя и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, в котором указывалось, что деньги будут перечислены не на счет в казначействе, а на счет «Биотехпрогресса» в питерском банке «ОФК», который на тот момент занимал 83-е место в рейтинге банков РФ.

29 декабря 2017 года правительство Севастополя перечислило подрядчику на счет в «ОФК» аванс в размере 2 055 864 000 руб­лей.

На протяжении 4 месяцев дела шли своим чередом: «Биотехпрогресс» огородил два участка под строительство и нанял охрану.

А 16 апреля случилось непредвиденное — Центробанк отозвал лицензию у банка «ОФК». Регулятор пояснил, что банк использовал «рискованную бизнес-модель», финансируя взаимосвязанные предприятия алкогольной отрасли. Как выяснила «Новая газета», речь идет о выдаче банковских гарантий Северо-Кавказским алкогольным заводам, разливавшим водку для компании «Статус-групп». В феврале 2018 года «Статус-групп» заявила о своем банкротстве. Заводы по розливу алкогольной продукции перестали обслуживать свои кредиты еще в конце 2017 года.

Проверка Контрольно-счетной палаты Севастополя (ее результаты есть в распоряжении редакции) установила, что из-за проблем с кредитованием алкогольных предприятий банк «ОФК» полностью утратил собственный капитал. К такому же выводу пришло Агентство по страхованию вкладов.

— Таким образом, большая часть аванса, перечисленного «Биотехпрогрессу» и размещенного на счетах «ОФК», была утеряна, — констатирует источник «Новой» в правительстве Севастополя.

Здесь встает вопрос: по чьей инициативе 2,055 млрд рублей были размещены не в Федеральном казначействе, как это устанавливалось первоначальными условиями контракта, а в банке, «использующем рискованную бизнес-модель»?

В распоряжении «Новой» оказались сведения из проекта доклада Главного контрольного управления Севастополя, который должен в ближайшее время лечь на стол губернатора города. В докладе гендиректор «Биотехпрогресса» Денис Петров заявляет: «Вопросы формирования и изменения условий государственного контракта не относятся к компетенции подрядчика». Сразу три источника «Новой газеты» в правительстве Севастополя подтвердили: инициатива сменить Федеральное казначейство на «ОФК» исходила от правительства города, а один из них уточнил, что инициатором замены был заместитель губернатора Михаил Демиденко, возглавляющий городской департамент капитального строительства.

— Демиденко ранее возглавлял комитет по строительству Санкт-Петербурга. «ОФК» — питерский банк, — пояснил источник.

«Новая газета» обратилась в аппарат Михаила Демиденко с просьбой прокомментировать, действительно ли он имел отношение к выбору «ОФК». Замгубернатора ответил лично, сообщив, что никакого участия в выборе банка не принимал.

Правительство Севастополя в ответ на официальный запрос «Новой газеты» с просьбой пояснить, по чьей инициативе казначейство было заменено на «ОФК», ответило следующее: «Государственный контракт по объекту «КОС Южные» заключался от имени казенного учреждения «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». <…> С учетом положений приказа Минфина РФ от 08.12.2017 № 220н, определенность относительно необходимости казначейского сопровождения контрактов для обеспечения государственных нужд субъекта РФ, заключаемых на сумму 100 000 рублей и более, приобрела завершенность лишь после вступления указанного подзаконного нормативного акта в силу — 05.01.2018, поэтому государственный контракт № 15 КОС-ЭА и дополнительное соглашение к нему заключены в соответствии с положениями законодательства, действующими на момент совершения сделки».

Другими словами, замена казначейства на «ОФК» была законной, а пояснять, по чьей инициативе эта замена произошла, в правительстве Севастополя не стали.

Позиция правительства Севастополя выглядит странной в свете того, что в конце июля Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего начальника Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Александра Антюфеева, который подписал соглашение о замене казначейства на «ОФК». «В декабре 2017 года исполнявший на тот момент обязанности директора Управления заключил госконтракт с АО НПП «Биотехпрогресс» на сумму почти в 7 миллиардов рублей на выполнение работ по строительству указанного объекта, а затем — еще допсоглашение к нему с незаконным исключением положений о необходимости казначейского сопровождения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Собеседники «Новой газеты» в правительстве Севастополя называют Антюфеева стрелочником. «Менеджер среднего звена не может принимать решений по миллиардным проектам», — отмечают они.

Деньги уходят в Саки

Однако говорить, что все 2,055 млрд рублей аванса «сгорели» в «ОФК», — преувеличение. Как установила «Новая газета», чистые потери аванса от банкротства кредитной организации составили лишь около 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства частично были потрачены нецелевым образом: так, «Биотехпрогресс» перевел 30 млн рублей ООО «Кодар», которое строит ливневую канализацию в крымском городе Саки. Еще 143 800 000 руб­лей были переведены питерскому ООО «Гидронефтестрой», одним из соучредителей которого ранее являлся Денис Петров, гендиректор «Биотехпрогресса».

Сам Денис Петров в ходе проверки, организованной правительством Севастополя, заявил, что деньги, выделенные на строительство «Южных», сторонним организациям не переводились. Однако факт проведения операций подтверждается выписками с банковского счета.

Главное контрольное управление Севастополя, проводившее проверку «Биотехпрогресса», также зафиксировало перевод части средств аванса на счета компании в Сбербанке. На просьбу «Новой газеты» прокомментировать информацию о нарушениях при использовании бюджетных средств начальник контрольного управления Сергей Елизаров ответил отказом. Он также отметил, что сведения о результатах проверки, оказавшиеся в распоряжении «Новой газеты», «носят лишь предварительный характер».

Представители компании «Биотех­прогресс» на официальный запрос «Новой газеты» не ответили.

Будут ли сданы очистные сооружения — открытый вопрос. По словам наших источников в правительстве Севастополя, «Биотехпрогресс», несмотря на потерю 2 млрд рублей, достроить их готов. Но с существенным отставанием от графика: за первый и второй кварталы 2018 года компания успела выполнить лишь около 10% запланированных работ.

Случай с очистными сооружениями «Южные» — не первый в Севастополе, когда федеральные деньги оказываются в руках людей и компаний с неоднозначной репутацией. Так, в декабре 2017 года 1 млрд 59 млн рублей по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя были выделены ООО «Глассок Крым» на проведение реконструкции Парка Победы. Впоследствии в распоряжении «Новой газеты» оказались материалы уголовного дела в отношении гендиректора «Глассок Крым» Александра Пожарского. Следственный комитет подозревает его в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 104 646 529 рублей. Бизнесмену может грозить до 6 лет лишения свободы. В настоящий момент, по нашим данным, счета компании заморожены, расследование уголовного дела продолжается, а большая часть работ в Парке Победы приостановлена.