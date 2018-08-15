Силовики задержали зампреда Либерально-демократической партии

На днях в Витебске задержали заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Сергея Ермыкина. Данную информацию TUT.BY подтвердили несколько информированных источников.

Сергей Ермыкин (второй справа, с георгиевской лентой) вместе с однопартийцами. Фото: ldp.by

«Задержали Ермыкина и еще несколько его товарищей. Некоторые были ранее судимыми и нигде не работали. Их подозревают в мошеннических действиях», — сказал собеседник.

По словам еще одного источника, эта группа лиц пыталась решить вопросы по смягчению наказания для бывшего директора Оршанского авиаремонтного и инструментального заводов Владимира Троицкого, которого в начале года приговорили к 4 годам лишения свободы. «Козыряли связями и требовали деньги. Завладели несколькими тысячами долларов, коллекцией монет и ювелирными изделиями. Но изначально не планировали исполнять взятые обязательства», — сказал источник.

Сергей Ермыкин баллотировался в депутаты, является председателем Витебской областной организации ЛДП.

Глава ЛДПБ Олег Гайдукевич сказал TUT.BY, что в этой истории «политики точно нет». «Это вопросы коммерции и бизнеса. Но мы пока осторожны в оценках. Пусть пройдет проверка», — заявил Гайдукевич. «В нашей партии 50 тысяч членов. Поэтому всякое бывает. Но я поставил задачу к 2019 году очиститься и избавиться от ненужных вопросов. Чтобы в партии были одни „девственники“ как я», — добавил политик.