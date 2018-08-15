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Скандалы
15.08.2018
Алена Антонова
СБ о деле БЕЛТА: «Есть люди, которые без ведома хозяина влезли в его карман и преспокойно шарили там»

Газета «Советская Белоруссия» высказалась о громком уголовном деле.

Автор Сергей Бондарев в материале под заголовком «Черного кобеля не отмоешь добела» отреагировал на открытое письмо в адрес Следственного комитета, написанное редактором новостей портала TUT.BY Анной Калтыгиной.

По мнению автора СБ, TUT.BY не является зарегистрированным средством массовой информации — «это интернет–ресурс, распространяющий продукцию СМИ».

Таким образом, пишет Бондарев, сотрудники портала хотят называться журналистами: «они желают пользоваться правами, которые определены для этой профессии законодательством, однако не желают исполнять обязанности, предписанные Законом «О средствах массовой информации».

Автор обращает внимание на то, что «временный поверенный в делах США и посол Великобритании почему–то не почтили визитами издательство «Белорусская наука» и редакцию газеты «Культура», чьи сотрудники тоже подозревались в несанкционированном доступе к компьютерной системе БЕЛТА».

По мнению Бондарева, «кто–то намеренно ввел уважаемых иностранцев в заблуждение, выдав обстоятельства обычного уголовного дела за «гонения на свободные СМИ».

Напомним, что 8 августа главный редактор журнала «Наука и инновации» Жанна Комарова (журнал издает «Белорусская наука») заявила Радыё Свабода, что новости об обыске у них— полный бред и фейк.

Об обыске в редакции газеты «Культура» в Фейсбуке сообщила журналистка Дарья Амелькович.  По телефону человек, представившийся заместителем редактора, сказал Еврорадио, что газета работает в обычном режиме и ничего не происходит.

Добавим, что журналистов и редакторов этих изданий Следственный комитет не задерживал.

Автор СБ подводит итог: «Есть люди, которые без ведома хозяина влезли в его карман и преспокойно шарили там, как по своему собственному. Украли ли что-нибудь — разберется следствие. Факт остается фактом: влезли и шарили».

О том, что до суда называть фигурантов уголовного дела ворами нельзя, знает студент журфака, а журналист «самой массовой газеты страны» не владеет базовыми профессиональными знаниями. И кто же этот черный кобель, которого не отмоешь добела? Кстати, за пять часов с момента публикации на страничке СБ в Фейсбуке колонка Бондарева получила всего один лайк.

 
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