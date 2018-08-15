Известный белорусский футболист Вячеслав Глеб завершил карьеру, пишет Прессбол.

Последним клубом форварда был гродненский «Неман». В сезоне 2018 Глеб выходил на поле в трех играх высшей лиги и отличился голом.

С 2012 года Вячеслав Глеб выступал на родине. Кроме «Немана», футболист играл за «Гомель», жодинское «Торпедо» и «Крумкачы».

В свое время он играл за «Гамбург», «Грассхоппер», «Шанхай Шэньхуа», «Франкфурт».