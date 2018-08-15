До конца недели будет тепло, но не жарко. Ожидаются грозы

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, среду, 16 августа ожидается переменная облачность. Ночью в основном без осадков, лишь местами по юго-востоку небольшие дожди. Днем преимущественно по восточной половине Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +12..+18°С, во второй половине дня она составит от +19°С по северу до +26°С по югу страны.

17 августа преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, по юго-востоку до +17°С, максимальная днем +22..+27°С.

18 августа ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью по крайнему юго-востоку страны, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, местами до +17°С, максимальная днем +22..+29°С.