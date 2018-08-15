Прогноз: пора ли паковать вещи Кобякову, и кто вылетит следующим?

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин объяснил, последует ли за нагоняем первого лица ротация в Совмине, и что заставило главу государства кричать и стучать кулаком по столу?

На совещании в Орше, которое журналисты назвали самым ярким разносом года, президент снял двух министров и заикнулся о смене правительства.

— Телезрители увидели разъяренного главу государства, который кричал на подчиненных. Что это было?

— Это выглядит как истеричная реакция Лукашенко на собственное бессилие, на бессилие изменить что-то в экономике, на уже появившееся ощущение того, что исполнительная ветвь власти перестала бояться и стала понимать, что не стоит ожидать каких-то ценных руководящих указаний сверху, а начала жить собственной жизнью, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Владимир Ковалкин. — Глава государства может сорваться, поменять топ-чиновников местами, но те проблемы, которые происходят в государстве и экономике, разносами не решить. Нужно проводить серьезные реформы, на что у Лукашенко нет политической воли.

Ситуация, в которой он оказался, психологи называют фрустрацией. Он вроде бы и хочет что-то сделать, но сделать по-старому ничего не может, а по-новому не может, потому что ментальность совершенно другая. Мы сталкиваемся с нервными срывами и истериками отдельно взятого человека.

Это абсолютно очевидно, что у него серьезные психологические проблемы. Он испытывает сильнейший стресс от ощущения собственной беспомощности.

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— В результате совещания портфелей лишились министр промышленности Вовк и министр архитектуры и строительства Черный. Дойдет ли очередь до премьер-министра?

По мнению Владимира Ковалкина, рассматривать эту ситуацию нужно не как системную – не как ротацию кадров, а как элементарную истерику одного человека.

— Я не думаю, что Кобякова кто-то сменит в ближайшем обозримом будущем. На новую команду, в том числе не только правительства, а и Нацбанка, завязаны очень многие незаметные реформы, которые происходят в экономической и финансовой сферах, в том числе, в банковской.

Согласно прогнозу эксперта, скорее всего, два министра отправятся либо на заслуженную пенсию, либо будут заниматься оршанскими заводами.

— И я думаю, на этом все закончится, — полагает собеседник «Салідарнасці».

— Как вы оцениваете реакцию на крики президента топовых чиновников, которые сидели на совещании, опустив головы?

— Им не привыкать. Они знают, на что идут, когда поступают на службу. Их разносят — они, как дети малые, склонив головы, все это выслушивают. Понятное дело, что все это по-человечески им очень сильно не нравится. С этой ситуацией они поделать ничего не могут в обозримом будущем. Поэтому изображают виноватый вид, чтобы не прогневать еще больше, чтобы на них силовиков не спустили.

— Чиновники могут копировать подобную модель поведения в своих министерствах и ведомствах и вести себя, как Лукашенко, используя те же методы в отношениях с подчиненными.

— То, что глава государства создает своеобразную корпоративную культуру внутри правительства — это понятно, а дальше все зависит от конкретного человека. Если он такого же склада, безусловно, ведет себя подобным образом, потому что глава государства показывает, что это допустимо. Интеллигентный человек, конечно, так себя вести не будет.