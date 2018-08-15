Минск рассчитывает привлечь у России $ 1 млрд в 2019 году для рефинансирования долга

Беларусь и РФ ведут переговоры о предоставлении Минску в 2019 году российского госкредита на $ 1 млрд, который будет направлен на рефинансирование внешних долговых обязательств Беларуси.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, сообщает ТАСС.

«Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы, и мы на них отвечаем, — сказал он. — Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства».

Матюшевский уточнил, что 2019 году Беларусь должна выплатить $ 3,7 млрд по внешним обязательствам, 50% выплат по внешнему долгу планируется рефинансировать.

Для этого Беларусь также планирует привлечь средства от размещения облигаций на китайском рынке и на внутреннем рынке страны.