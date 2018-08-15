«Белавиа» анонсировала очередную акцию: во Львов от 95 евро, в Париж 150

Компания «Белавиа» проведет 16 августа распродажу билетов. Они будут стоить 50 евро плюс сборы. Несколько важных условий:

Билеты нужно обязательно покупать в обоих направлениях.

Полеты с 1 октября до 20 декабря.

В акции участвуют все направления «Белавиа», кроме Бейрута.

Акции подобного рода «Белавиа» проводила и ранее.

Общая стоимость билетов туда-обратно колеблется от 55 евро (Москва-Жуковский) до почти 150 евро (Париж).

Вот цены на некоторые маршруты (туда и обратно), в стоимость билетов уже включены такса и сборы. Питер — 80,30 евро, Львов - 95,70, Амстердам — 117,61, Берлин — 113,96, Франкфурт — 137,92, Прага — 112,37, Тель-Авив — 117, Париж — 147,80, Киев — 127, Барселона — 115,77, Батуми — 97,2, Женева — 117,26, Стамбул — 107,2, Тбилиси — 108,64, Москва — 54,3, Рим — 136,51.