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Общество
15.08.2018
Салiдарнасць
«Что будет с рублем после кампании «всех старых министров гнать в шею»?»

Лидеры мнений – об анонсированной Лукашенко смене правительства.

Бизнес-тренер Марина Мацулевич связывает «жестокое обращение с болванчиками» с курсом рубля.

«Помните, я писала, что если рубль начнет опять стремительно и уже неконтролируемо падать, то не надо отвлекать от проблем людей, как в 2011-м, давайте уже лучше отвлекать посадками высоких чиновников. У них всегда найдется куча нарушений.

…А тут шумная сейчас будет замена всех, замена, но не посадки. Конечно же, для них это лучше, чем сидеть-то, а как оно для рубля, что с ним будет?

Потом, как всегда, посадить будет некого, этих уже уволили, а вновь нанятые не успели еще вникнуть в дела».

Марина Мацулевич предлагает вместо увольнений — сажать чиновников.

«Зря я, что ли, писала в Совет Министров, что у нас концлагеря? Пусть бы сами там побыли немного, тогда им колхоз, который надо восстанавливать, вместе с туалетами, раем покажется. И туалет вообще наша тема, куда ни посмотришь, он везде. Несмотря на то, что как бы «чысценько» , «прыбираюць», а ездишь по старым районам даже Минска: дома убитые, плитка убитая, лежит косо, стоит криво, убожество, да еще уже и старое. А что творится в регионах тогда?

Так что повторюсь, не надо никого увольнять, надо сразу сажать в концлагеря. Публично показывать, где будет сидеть каждый, кто украдет хоть плитку или если криво ее положит, то будет переделывать ремонт за свой счет.

…И да, предлагаю делать ставки, что будет с рублем, когда будет проведена шумная кампания «всех старых министров гнать в шею»?»

Кастусь Шыталь считает, что все публичные претензии Лукашенко к чиновникам свидетельствуют только об одном: государственное управление экономикой окончательно исчерпало свои возможности.

«І кіраўнік дзяржавы бачыць толькі адзін спосаб «паскорыць» эканоміку і палепшыць дабрабыт: накрычаць на чыноўнікаў, прыгразіць ім турмой — са спадзяваннем, што гэта зматывуе іх працаваць больш эфектыўна.

Аднак гэта не дапамагае. Вялікая частка патрабаванняў Лукашэнкі проста не выконваецца —бо гэты дзяржаўны апарат у гэтай эканамічнай сітуацыі не здольны на большае.

Колькі ні крычы на міністраў і чыноўнікаў — лепш у краіне не стане. Дапамагчы могуць толькі рэформы».

Северин Квятковский услышал в крике первого лица истерику:

«Прачытаў у стужцы, маўляў, зноў Лу крычыць на чыноўнікаў, перакладае на іх віну за няўдачы ў «народнай гаспадарцы». Маўляў, «усё тое самае, нічога новага».

А мне падаецца што новае ёсьць. Яшчэ гадоў 10, а тым больш 15 таму, Лу крычаў з пазыцыі сілы, упэўнена так крычаў.

А цяпер мне чуецца гістэрыка».

Журналист Радыё Свабода Виталий Цыганков пишет: «Калі чую гэтыя прозьвішчы беларускіх міністраў — Воўк і Заяц — то міжволі ўспамінаецца песьня Макарэвіча:

«Волк и Заяц, тигры в клетке —

Все они марионетки

В ловких и натруженных руках».

Роман Левковский предлагает «пованговать», кто будет новым премьером:

«Ставьте цифру или добавляйте своего кандидата:

1.Останется Андрей Кобяков

2.Снова Михаил Мясникович

3.Василий Матюшевский

4.Кирилл Рудый

5.Сергей Чалый

6.Даярослав?! Романчук

В комментариях подписчики выдвигают свои варианты: Кочанова, Шейман, Макей, Катковец, Шуневич, Сидорский, Прокопович или председатель одного из облисполкомов. Среди предложенных кандидатур встречаются: «Пофигу», Солодуха и «Какая разница».

 
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