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15.08.2018
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
Второй ребенок, которого прививали в Ганцевичском районе, попал в реанимацию

В день, когда после прививки погиб двухмесячный Кирилл, вакцинацию в Ганцевичском районе делали и маленькой Ульяне. В тот же ФАП в деревне Большие Круговичи мама ее принесла минут на 15 раньше. К вечеру девочка была уже в реанимации Барановичской детской городской больницы.

Напомним, 13 августа в Ганцевичской больнице умер двухмесячный мальчик, которого бригада скорой привезла из фельдшерско-акушерского пункта. Отец ребенка сообщил: сыну стало плохо после плановых прививок.

Сегодня Викторию Сукач и ее двухмесячную дочку перевели из реанимации в детское отделение. У малышки температура 37,2−37,4.

Как и родители погибшего Кирилла, семья Сукач живет в деревне Большие Круговичи. Ульяне чуть больше двух месяцев. В тот день Виктория также принесла дочку на плановую прививку. На выходе от доктора она встретилась с мамой Кирилла.

— Она еще спросила, как я успокаивала, я ответила: «Если что, грудь давай», — вспоминает тот день Виктория.

По словам собеседницы, когда Ульяне ввели первую вакцину, девочка заплакала. Мама решила: от боли.

— После второй — она взахлеб, стала задыхаться, — говорит Виктория. — Врач мне сказала: «Идите скорее домой, дайте ей грудь. Она успокоится и уснет».

Дома молодая мама выполнила все рекомендации доктора, но малышка, не переставая, плакала. Виктория вызвала на помощь сестру. Покормила Ульяну, но ту стошнило. Измерила ей температуру — градусник показывал 37,1−37,2.

Нужных лекарств дома не оказалось, мама обратилась в амбулаторию. Ей выписали бесплатный рецепт, но съездить в город за препаратами не получалось. Тогда Виктория снова набрала сельских врачей. Приехала медсестра, послушала девочку и посоветовала вызвать скорую.

— Температура все держалась. Дочка пошевелится и плачет. Может, мышцы болели или что. Я не знаю, — описывает мама состояние малышки.

Виктория с сестрой вызвали скорую. Пока приехали врачи, девочка стала совсем слабенькая, «ни на что не реагировала».

— Она уснула. Когда ее слушали, раздевали, обследовали, она не обращала внимания, смотрела полуоткрытыми глазками, — говорит Виктория. — Нам сказали: «Собирайтесь, едем в Ганцевичи в реанимацию».

По пути температура стала уже 37,4. Ульяну сразу же поместили в реанимацию. Поставили катетер, капельницу и дали укол, перечисляет мама. Чтобы осмотреть маленькую пациентку, в город приехали врачи из Барановичей. Девочку обследовали, и маме сообщили, что их забирают в Барановичи.

— Я говорю: «Что случилось?». Мне ответили: «Так будет лучше», — возвращается к тем событиям Виктория. — Ребенка хотели забирать одного, потому что с родителями в реанимацию нельзя, но все-таки нас пустили вместе.

После ночи в реанимации Ульяну с мамой перевели в детское отделение. Девочка чувствует себя «более-менее». Хорошо кушает и даже улыбается.

— Как медики объясняют, что случилось?

— Такого, чтобы пришел врач и разложил мне все по полочкам, нет. В реанимации доктор объяснил: температура может быть, потому что иммунитет борется с прививкой, — рассказывает собеседница. — Сегодня дочке сделали УЗИ всех органов. В темечке у нее собирается какая-то жидкость. Я спросила: «Это последствия прививки?», мне ответили: «Все может быть».

Когда маму и Ульяну выпишут, доктора пока не говорят.

Как сообщили TUT. BY в Минздраве, вечером 13 августа Ульяну доставили в Барановичскую детскую городскую больницу. Малышку госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации для динамического наблюдения.

— Диагноз ребенка — поствакцинальная реакция легкой степени, которая проявлялась невысоким подъемом температуры — максимально до 37,4 и незначительной гиперемией в месте инъекции, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве также сообщили, что ребенка вакцинировали препаратом, который прошел все необходимые испытания на безопасность и эффективность и рекомендован ВОЗ к широкому применению.

За время наблюдения состояние Ульяны оставалось удовлетворительным, рассказывают в Минздраве. Девочке выполнили все необходимые обследования. Учитывая стабильное состояние, отсутствие жалоб со стороны мамы во вторник днем маленькую пациентку перевели в педиатрическое отделение.

— В настоящий момент состояние девочки удовлетворительное, угрозы ее жизни и здоровью нет, — говорят в пресс-службе и поясняют: — Поствакцинальные реакции представляют собой различные изменения состояния ребенка, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно в течение небольшого промежутка времени. Они не представляют собой угрозу и не приводят к стойкому нарушению здоровья. Риск осложнений после вакцинации в сотни и тысячи раз меньше, чем риск осложнений после перенесенных заболеваний.

Ранее в интервью TUT.BY Вадим Сошко, главврач Ганцевичской ЦРБ, пояснил, что двухмесячному мальчику в понедельник сделали плановую прививку. Ему ввели два препарата.

— Здоровым деткам проводится вакцинация в два, три, четыре месяца вакциной «Эупента» плюс вакцина против полиомиелита (ИПВ). Первая вакцина корейская, вторая — французская.

На сайте Быховской ЦРБ сообщается, что «Эупента» — комбинированная пятикомпонентная вакцина. Используют ее для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции.

 
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