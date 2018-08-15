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15.08.2018
Салiдарнасць
В Гродненском районе от удара молнии загорелся костел. Фотофакт

Католический храм в Гоже (Гродненский район) загорелся вечером 14 августа. По предварительной информации пожар начался от удара молнии.

Как сообщает hrodna.life, пожар тушили 6 пожарных расчетов. Известно, что огонь повредил служебные помещения храма, где хранились архивы и документы костела. Этому храму на следующий год исполнится 150 лет. Последний раз он горел во время Второй мировой войны.

По информации Гродненского управления МЧС, возгорание произошло в электрощитовой храма, в ризнице. Серьезного ущерба пожар не нанес: отделка и внутреннее убранство храма не пострадали.

 
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