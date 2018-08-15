Мелани Гриффит: «Не думаю, что брак имеет значение»

После четырех разводов 61-летняя голливудская актриса раскритиковала идею брака.

Журнал InStyle подготовил в сентябрьском номере большой материал с Мелани Гриффит: интервью и фотосессию. Актриса пережила четыре развода и теперь скептически относится к штампу в паспорте, пишет Сплетник.

— Не думаю, что брак имеет значение, особенно когда тебе 60, у тебя четверо детей и жизнь, которую ты хотела всегда. Зачем выходить замуж? Я готова влюбиться, начать романтические отношения, но их пока у меня нет. Продолжаю искать. У меня были любовники, но не серьезные отношения.

При этом она уточнила, что в поиске мужчины отвергает мобильные приложения для знакомств и не просит своих взрослых детей познакомить ее с кем-нибудь:

— Думаю, что смогу найти себе пару самостоятельно, но если у вас есть кто-то на примете, скажите мне.

За Дона Джонсона, своего первого мужа, Мелани вышла в 18 лет, но их отношения начались задолго до этого. Брак не продержался и года — в июле 1976-го актеры развелись. А в 1989-м году поженились во второй раз и стали родителями — на свет появилась Дакота.

— Дон и я были созданы друг для друга. Воссоединение было неизбежным, кармическим. Дакота должна была появиться на свет, — сказала Гриффит.

После окончательного расставания с Доном она вышла замуж за Антонио Бандераса, с которым прожила 18 лет и от которого родила дочь Стеллу. У Мелани есть еще сын Александр, рожденный в браке с актером Стивеном Бауэром.

— Про своих троих мужей могу сказать, что люблю их всех, мы очень близки, — говорит она.