Писатель Эдуард Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве.

О смерти Успенского со ссылкой на его дочь Ирину сообщил ТАСС.

Фото: Максим Бурлак, PhotoXPress

В последние годы писатель страдал от онкологического заболевания.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот». Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.

По произведениям и сценариям Успенского сняты 60 мультфильмов.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении авторских прав.

Известные белорусы в Фейсбуке пишут, какую роль в их жизни сыграли книги Успенского, и каким он останется в их памяти.

«Его «Гарантийные человечки» заставили искать маленькие дверцы во всей бытовой технике и стали прототипами Фиксиков, Чебурашка и крокодил Гена с неутомимой Шапокляк научили ценности дружбы и отношений, дядя Фёдор с Матроскиным и Шариком из Простоквашино помогли перестать стесняться, что я деревенский, и правильно есть бутерброд с колбасой.

Прощай, сказочник из детства с доброй улыбкой и глазами Чебурашки!» — написал Анатолий Ширвель.

«Интересно, что в раю у детских писателей? Эдуард Николаевич, пусть вам будет хорошо...» — прощальные слова писательницы Евгении Пастернак.

Общественный активист Андрей Стрижак приводит цитату Успенского:

«Телевидение убеждало россиян больше года в том, что на Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и т.д. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену... А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому».

«А ведь мог как многие искать ласки из рук КГБшного вождя. Тогда не стал. А сегодня его не стало», — написал Стрижак.

Александр Федута — о том, каким он будет помнить Эдуарда Успенского:

«Человек, который был со мной с самого детства. Я помню его «Гарантийных человечков», «Дядю Федора, пса и кота», «Крокодила Гену и его друзей».

А еще я буду помнить, что его подпись, рядом с подписями Андрея Битова, Людмилы Улицкой, Бориса Васильева, стояла под требованием освободить всех граждан Беларуси, задержанных холодной декабрьской ночью после выборов 2010 года.

Так наше детство вступается за нас, когда нас лишают возможности свободно снять книгу с полки».