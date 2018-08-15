Умер актер Купаловского театра Николай Кириченко

Выдающийся белорусский актер-купаловец, народный артист Беларуси Николай Кириченко скончался в возрасте 72 лет.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», в последнее время Кириченко серьезно болел, но продолжал работать в театре и заниматься преподавательской деятельностью.

Николай Кириченко родился 16 марта 1946 года в Молодечно. В 1969 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. Работал в Брестском областном драмтеатре. С 1971 года и по сегодняшний день — в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. С 2005 по 2009 год был директором Купаловского.

Снимался в кино, сыграл доктора из фильма «Охота на Гауляйтера», Берию в картине «В августе 44-го», боярина Ходосевича в «Анастасии Слуцкой». Всего в его творческой биографии — более 80 ролей в театре и кино.