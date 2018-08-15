Доренко назвал Россию «оттраханной» и «сукой»

Одиозный теле- и радиоведущий Сергей Доренко охарактеризовал свою страну при помощи сильных выражений.

Дело было так. Сергей Доренко в интервью Юрию Дудю рассказывал, как в 1999-м превратил Владимира Путина из аутсайдера в победителя президентской гонки. Тогда фаворитами считались Евгений Примаков и Юрий Лужков, но…

– Я подумал, что России, которая вся оттраханная... Ельцин – он же такой мужлан был: «ну на, иди сюда, сука!», – заявил Доренко. – Россия вся оттраханная всякими людьми, которые наматывали ей косы на кулак и драли ее сзади, вот эта Россия заслужила брата-солдата.

Брат-солдат – это Путин. Вот эта оттраханная девка с косой на кулаке у чужого мужика, она хочет, чтобы приехал брат-солдат и не драл ее, а впрягся. Чтобы братан пришел! Понимаете, в чем дело? Вот эту фишку поймали? И вот эту фишку надо было нашептать ей, суке: что братан приедет, вступится за тебя…

– А сука – это Россия? – на всякий случай уточнил Дудь.

– В хорошем смысле слова, – сказал Доренко, и продолжил, – приедет братан – реально решит вопросы и впряжется за тебя! Я почувствовал эту концепцию…

Как увильнуть от домашней работы: метод Сергея Доренко