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15.08.2018
15 убийственных характеристик Совмина

Ярослав Романчук — о «прозрении» Лукашенко.

«Им пофиг люди и страна. Нафиг нам такое правительство?» — напоминает известный экономист Ярослав Романчук слова Александра Лукашенко, сказанные во время посещения 14 августа Оршанского района, и приводит на своей странице в Фейсбуке «15 убийственных характеристик Совмина».

«А. Лукашенко решил прозреть, публично. Прозреть и взреветь. Взреветь и побагроветь. Побагроветь и закипеть. Закипеть и озвереть. Озвереть и наказать. Наказать жэстачайше и железобетонно. Всю верхушку Совета Министров. Приказал найти замену руководству правительства. Т. е. премьер-министру Андрею Кобякову, первому вице-премьеру Василию Матюшевскому, вице-премьеру Василию Жарко, вице-премьеру Анатолию Калинину, вице-премьеру Михаилу Русому и вице-премьеру Владимиру Семашко. Это, как минимум.

Если взять Президиум Совмина, то в него ещё входят глава Администрации президента Наталья Кочанова, глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, министр экономики Владимир Зиновский, министр финансов Владимир Амарин и министр иностранных дел Владимир Макей. Из этих 11 человек отставку давным-давно заслужили, как минимум, семь человек.

Посмотрим, как будет выполнен приказ Лукашенко, будут ли отправлены в отставку руководители правительства. Они совершили огромный букет смертный грехов в управлении экономикой страны. За него не то, что увольнение – тюрьма за подрыв национальной безопасности Беларуси должна грозить.

Вот так работу своих подчинённых, состояние системы управления охарактеризовал сам глава страны.

Первое. Правительству пофиг, что требует президент. Значит, Совмин – бригада пофигистов, которая каждый год распоряжаются бюджетом ~ – 22 млрд. Безответственно и безнаказанно. А. Лукашенко: «Пока это идиотское отношение к моему поручению» [восстановление инструментального завода]. Идиотское – в отношении львиной доли государственных программ и госпредприятий.

Второе. Правительство – коллективный саботажник решений президента. Есть указы, декреты, директивы и распоряжения президента. Они все превратились в пустой звук, в сотрясание воздуха. VIP-чиновникам плевать на то, что в них написано. «По всем направлениям были приняты мною решения. Они систематизированы, доведены до исполнителей. Не сделано практически ничего» — вопиет глава страны.

Третье. Правительство подмачивает авторитет президента, на котором «всё держится». Зарплаты по $ 500, имитация создания новых рабочих мест, унижение декларативно бесплатным образованием и здравоохранением, коррупция, огромные провалы в модернизации, диверсификации, децентрализации и полный игнор приказа президента ликвидировать конфликт интересов в каждом органе власти, а также радикально сократить функции госорганов.

Четвёртое. Работа местных органов власти скатилась к формализму и волоките. VIP-начальнички занимаются очковтирательством через валовые показатели, показухой в модернизации, туфтой в социалке и липой в поддержке национального предпринимательства. Райисполкомы и облисполкомы блокируют друг друга в кадровой политике. «Практически все самоустранились от решения возникших проблем».

Пятое. Правительство закрывает глаза на наличие на рынке труда «каторжных рабочих», которые на заводах работают за $ 200 в месяц. На самом деле, таких примерно полмиллиона человек. Доля высокотехнологичных производств в добавленной стоимости только 5,5%. Это сокрушительный провал промышленной политики, деиндустриализация страны, унижение рабочего класса.

Шестое. Правительство выбрало себе роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя. Оно «научилось объясняться, но не выполнять». Всё спустили на уровень райисполкомов и горисполкомов. Все превратились в копии смотрящего за экономикой президента. Боливар, т. е. Беларусь не выдержит 118 районных копий Лукашенко.

Седьмое. А. Лукашенко долгие годы смотрит с рот управленческим очковтирателям. Они рассказывают ему, как им трудно живётся и руководится. Правда в том, что Лукашенко и ключевые фигуры в правительстве, основные идеологи смотрят в рот друг другу уже почти 25 лет. Мясникович, Шейман, Кобяков, Андрейченко, Сукало, Русый, Семашко, Зиновский, Калинин и Жарко – все они взаимно в-рот-друг-другу-смотрящие. Зазомбировали друг друга, оторвались от реальной жизни, заставили страну ходить-бродить по граблям.

Восьмое. Даже старые, сверхлояльные, проверенные кадры в лице генерала Шеймана не в состоянии исправить положение. Лукашенко его послал в Оршу, а он «ни черта не сделал в плане контроля». Нет напряжения в правительстве. Не работает приказ «работать там надо, как в военное время». Конкурентная экономика, высокотехнологическое предпринимательство в неволе (системе Совок/Госплан) не размножается.

Девятое. Правительство – группа бескультурных мизантропов, бестолочей, показушников и терминаторов промышленности. А. Лукашенко: «Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за вашу безалаберность и безобразие».

Десятое. Правительство ставит крест на плане президента развивать регионы, города и сельскую местность. Оно (и подпись президента там тоже есть!) пролоббировало Генеральный план развития Минска, реализация которого – это не только тысячи изгнанных со своей земли, со своих домой семей, а и рост населения Минска до 2,5 – 3 миллионов. Это прямая угроза превращения Минска в город, непригодный для полноценной, комфортной жизни. А. Лукашенко: «Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях». А Генплан развития Минска никто не отменял. Девелоперы и строительные бароны на коне.

Одиннадцатое. Правительство – слепой инвестор, хромой производителей и никакущий маркетолог. Цели достигаются только в ручном режиме. Только долги плодить у правительства хорошо получается. А. Лукашенко: «А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны». И так по всей стране. Сплошное латание дыр. Заплатка на заплатке, а правительство видит в этом инновационность и даже наукоёмкость.

Двенадцатое. Правительство довело до ручки крупные и средние предприятия. В Оршанском районе «почти 60% изученных предприятий характеризуются как неплатежеспособные и устойчиво неплатежеспособные. Отмечается запущенность территорий, захламленность помещений, высокая степень изношенности технологического оборудования и острая необходимость в модернизации, отсутствие оборотных средств, низкий уровень заработной платы». Перед нами картинка «смерть промышленности». В объятиях номенклатурно-краснодиректорских кланов. Если такое творится под пристальным контролем Лукашенко, представьте себе, что происходит в остальных 117-и районах.

Тринадцатое. Правительство бессильно справиться с бесхозяйственностью, приписками и искажением финансовых результатов. Местная власть и компетентные органы информируются, но им всё по барабану. Ориентация на вал, план по штрафам, освоение бюджета, инвестиции ради галочки – это варварство власти.

Четырнадцатое. Правительство не успевает, недорабатывает, недоговаривает и потакает коррупционным схемам и сделкам. А. Лукашенко: «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели», — упрекает А. Лукашенко вице-премьера В. Жарко. Того самого, который включил «незнайку» в мощнейшем за всю историю Беларуси коррупционном скандале «Минздрав-гейт»?

Пятнадцатое. Правительство имитирует бурную деятельность, наступая на те же грабли, которые привели к коллапсу Советский Союз. «Сформированы перечни», «определены инвестпроекты», «определены направления работы по повышению эффективности», «активизирована работа по трудоустройству населения» - всё на бумаге. А. Лукашенко: «Активизирована, поднята, повышена — как в советские времена! Утверждена программа до 2020 года. Где тут, покажите мне, хоть одно предприятие, где вы полностью завезли станки, оборудование, поставили людей, и они по-новому работают. Нигде». Зато валовые показатели выполнили, бюджетные деньги освоили, VIP-номенклатура и её коммерческие партнёры свои откаты и доли получили. На остальное – плевать.

Вот такое в Беларуси правительство. Вот такая у нас власть. Одним словом, варвары внутри, а не у ворот. Всех на высокие должности назначил сам А. Лукашенко. Всех проверяли на профпригодность многочисленные спецслужбы. Значит, в корзину нужно выбросить такую систему оценки, такие подходы к подбору топ руководителей правительства.

И самое главное. Кого бы ни назначили на руководящие посты Совмина, ничего не изменится, если радикально не поменять функции и полномочия правительства. Есть ещё одно решение. Поскольку Совет Министров – это, если суммировать все оценки президента, коллективный варвар-терминатор экономики, то его, как орган государственного управления нужно ликвидировать. Есть Администрация президента. Она и так дублирует работу Совмина. Так пусть станет единственным правительством, а А. Лукашенко будет по факту совмещать должности президента и премьер-министра. Зачем излишние звенья в системе управления?

Точно так же нужно поступить с облисполкомами. Они только всем мешают (кроме отраслевых и региональных лоббистов). Облисполкомы надо распустит, а районы укрупнить с учётом экономического развития. Вместо 118 районов целесообразно сделать 50. И наделить их полномочиями для полноценного местного самоуправления. Наступило время инновационных решений. Раз А. Лукашенко публично признал, что «время жесткой планово-распределительной экономики безвозвратно ушло», значит, пришло время экономической свободы, открытой конкуренции, открытой торговли и малого государства. Это если по науке, если учиться на уроках экономической истории.

А если просто побелить-покрасить, то можно просто поменять Кобякова на любого сидорова. Только от таких вот публичных шоу у людей зарплата, а у предприятия прибыль не прибавится».

 
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