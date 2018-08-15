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Комментарии
15.08.2018
Светлана Метёлкина
Так ли страшны пофигисты в правительстве?

Александр Лукашенко обвинил членов правительства в «пофигистическом отношении» к его поручениям и пригрозил отставкой. Вспоминаем историю, когда чиновники очень старательно выполнили указание президента и что из этого получилось.

— На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мной сформирован, — потребовал накануне Лукашенко. — Хватит смотреть им в рот, и они будут рассказывать нам, как им сложно, как им трудно.

Так белорусы узнали, что у главы государства, оказывается, есть резерв кадров. Во-вторых, выяснилось, что руководители правительства нарекают на свою нелегкую долю (жаль их, конечно, горемык). Ну а в-третьих, тот самый пофигизм. О нем скажем чуть позже.

Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

Пока же давайте посмотрим, чем так не угодили высшие чиновники президенту? Оказывается, их главная провинность в том, что не построили город-сад в Оршанском районе, как того требовал президент. За это тут же был снят глава Оршанского райисполкома.

Но не он один был замечен в «пофигистическом отношением» к поручениям главы государства. Первыми кандидатами на вылет из Совмина Лукашенко назвал министров промышленности и строительства.

— Он сидел не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение президента, — возмущался Лукашенко. — Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал?

Какую крышу не отремонтировал министр и у кого в итоге она протекла, Лукашенко не уточнил. Но угадайте, какое наказание приготовил он для своих нерадивых, ленивых и непослушных министров? Конечно! Отправить поднимать Оршанский край! В частности, министру промышленности была обещана должность главы райисполкома.

Не отставка, раз уж президент так уверен, что именно министр запорол работу. А именно работа на том участке, с которым он уже не справился на своем посту (это к вопросу резерва кадров).

Но, с другой стороны, давайте-ка подумаем, так ли страшен «пофигизм» чиновников в отношении поручений главы государства. Вспомним историю с «тунеядцами».

Впервые с инициативой обязать платить неработающих Лукашенко выступил еще в 2014 году. Тогда чиновники тоже не сильно спешили выполнять распоряжение. Однако Лукашенко поторапливал, грозил наказанием за невыполнение и всяк призывал к ответственному подходу. В итоге все это вылилось в тот самый декрет №3 и толпы протестующих на улицах.

Пытаясь открутить ситуацию назад, Лукашенко корил чиновников уже за излишнее усердие: мол, «какие-то умники в правительстве начинают додумывать». И снова грозил всем вокруг отставками, вопрошая: «Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание?»

В общем, и в случае с исполнительными чиновниками вышла та же история. Из чего можно сделать вывод, что абсолютно неважно, «пофигисты» будут в правительстве или услужливые лакеи, в любой ситуации виноватыми окажутся только они. Ну, а кто ж еще?

 
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Так ли страшны пофигисты в правительстве?
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