Цитата дня. Рулевой БАТЭ – о том, что его тяготит

На пресс-конференции после выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 у исполняющего обязанности главного тренера борисовского БАТЭ Алексея Баги спросили, не пришло ли время избавиться от приставки и.о. И вот что он ответил (цитируется по «Трибуне»):

– Меня приставка и.о. совершенно не тяготит. Пару килограмм лишнего веса тяготят, которые набрал после окончания игровой карьеры. А разные приставки мне «до лампочки». Алексей Бага

37-летний специалист возглавил БАТЭ в статусе исполняющего обязанности главного тренера 4 июня 2018 года после увольнения Олега Дулуба. За два с половиной месяца борисовчане сыграли 12 матчей под руководством Алексея Баги, ни один из которых не проиграли.