Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Умер актер Купаловского театра Николай Кириченко
Цитата дня. Рулевой БАТЭ – о том, что его тяготит
В городах Польши «заболели» все полицейские
В каких странах и почему ждут белорусских работников
«Шеймана послал, а он ни черта не сделал — генерал!» Оршанский район переведен на особый режим
Чиновника Госстандарта посадили вместе с женой
Главред БелаПАН предложила внести пресс-секретаря президента в Книгу рекордов Гиннесса
В центре Минска деревья покрасили в зеленый цвет. Фотофакт
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
Главе Беларуси дали совет, как победить головотяпов и бюрократов
«Санта Бремор» Мошенского купила сеть магазинов «Рублевский»
Лукашенко отчитал Жарко: «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет?»
Дмитриев предлагает провести открытый конкурс на должности министров
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
Лукашенко устроил разнос главе Витебского облисполкома
Белорусские туристы: «Паланга ухоженная, комфортная и дружелюбная. Еще бы цены пониже»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Глуховский: «Ни вчерашнего, ни завтрашнего дня у Путина нет»
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином. Фотофакт
Почему Лукашенко так возмутился «асфальтом в траве»
«Чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну»
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Белорусы могут иначе, главное – не мешать им»
Калинкина: «Когда наши крушили коллективы, в России просто убирали оттуда знаковых фигур»
Работник «Белшины»: Лукашенко стал оппозицией народу
Карбалевич: «Нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот»
Дракохруст: Лукашенко обиделся, была сделана глупость
Где берет новости БЕЛТА
Война с США будет проиграна: почему путинская элита боится санкций больше советской
Ваганов: «Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков»
Кто пойдет в президенты на следующих выборах? Прогноз
Портников об инциденте с Алексиевич: Украина не должна превратиться в страну дураков
Саакашвили: Путин матерится при лидерах СНГ, Медведев – полное ничтожество
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как в Гомеле перекрыли улицы: Лукашенко ехал на «Майбахе»
Гей-парад в Стокгольме возглавляла полиция
«Крах» стал расцветом для Джиллиан Андерсон (юбилейная подборка фото)
«Пусик» на минском «Динамо»
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
15.08.2018
Цитата дня. Рулевой БАТЭ – о том, что его тяготит

На пресс-конференции после выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 у исполняющего обязанности главного тренера борисовского БАТЭ Алексея Баги спросили, не пришло ли время избавиться от приставки и.о. И вот что он ответил (цитируется по «Трибуне»):

 

– Меня приставка и.о. совершенно не тяготит. Пару килограмм лишнего веса тяготят, которые набрал после окончания игровой карьеры. А разные приставки мне «до лампочки».

Алексей Бага

37-летний специалист возглавил БАТЭ в статусе исполняющего обязанности главного тренера 4 июня 2018 года после увольнения Олега Дулуба. За два с половиной месяца борисовчане сыграли 12 матчей под руководством Алексея Баги, ни один из которых не проиграли.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Так ли страшны пофигисты в правительстве?
15 убийственных характеристик Совмина
Класковский: «Лукашенко щелкает кнутом, но этот кнут не выполняет роль волшебной палочки»
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Политолог Шевцова: «Смирительная рубашка для правящей элиты — не все удовольствие, которое России придется получить»
«Семашко из кабинета выгонял»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY