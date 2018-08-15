В городах Польши «заболели» все полицейские

В минувшие выходные все полицейские в городе Камень-Поморский и некоторых районах Щецина ушли на больничный из-за «переутомления».

По данным главы профсоюза полицейских Рафала Янковского, это не часть общенациональной забастовки полицейских. Как сообщает onet.pl, причина массового ухода на больничный – нехватка персонала и усталость. В Западно-Поморском воеводстве, например, не хватает 10% полицейских для укомплектования частей. По мнению Янковского, если правительство продолжит пренебрегать требованиями и состоянием полицейских, то таких случаев будет всё больше.

Польские полицейские протестуют с 10 июля. Вместо штрафов за мелкие проступки полякам раздавали правила дорожного движения и выписки из местных законов. Протест поддержали 90% офицеров польской полиции.

В минувшую пятницу полицейские решили сменить тактику – теперь они проводят итальянскую забастовку. Они будут формально выполнять все предписанные нормы, задерживая проверки граждан на дорогах и в городах. Требования протестующих – повышение зарплат на 150 евро, право досрочно выходить на пенсию (как это было до 2013 года), полная оплата сверхурочных и первых 30 дней больничного.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»