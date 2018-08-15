В каких странах и почему ждут белорусских работников

И где чаще всего нарушают права трудовых мигрантов.

Правительство Литвы собирается в два раза увеличить список профессий, представителям которых будет проще устроиться на работу в этой стране. Так литовские власти рассчитывают привлечь высококвалифицированных специалистов, которых не хватает на рынке труда. Не исключено, что белорусам приглянется это предложение, учитывая упрощенные условия для трудоустройства и обещанную зарплату больше 1 тысячи евро.

Пока же чаще всего граждане Беларуси выбирают Россию и Польшу как рынки, где можно подзаработать. Среднестатистический гостевой рабочий из Беларуси уже много лет выглядит примерно одинаково. Чаще всего на заработки уезжают мужчины в возрасте 26-40 лет, работающие в транспортной либо строительной сферах, рассказывает аналитик Исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Больше 80% временных трудовых мигрантов − мужчины.

За последние полгода работать за границу по предварительно заключенному договору уехало столько же белорусов, сколько за целый 2014 год. По статистике Департамента по гражданству и миграции, с 2010 года количество таких мигрантов увеличилось вдвое.

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