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Лица
15.08.2018
«Семашко из кабинета выгонял»

Известный белорусский баскетболист, лучший бомбардир минского РТИ семидесятых Виктор Гузик рассказал, чем занимался по окончании карьеры и как общался с будущим заместителем главы правительства.

Фото Сергея Щурко

— Ушел на «Интеграл» работать, — поведал Гузик в большом интервью «Прессболу». — Цеха огромные, чистенькие такие. И люди под стать — ходят с пенальчиками. Потихоньку начал разбираться, хотя поначалу у меня, инженера-нефтедобытчика, голова кругом шла от объема информации. Много курсов прошел. Оказывается, пеналы были кремниевыми пластинами, на которых создавались микросхемы.

Работать на «Интеграле» нравилось. Я даже думал, правильно ли сделал, что столько лет потратил на спорт. Ведь если бы пошел туда по окончании института, да еще профильного, продвинулся бы намного дальше.

А так был начальником управления сбыта, последняя должность — замдиректора завода «Электроника». Половину правительства знал. Например, Семашко из кабинета выгонял. Он настырный был: ты его в дверь — он в окно. Если что-то надо, не отцепится. А сейчас, видишь, вице-премьер…

Нескромный снимок Лукашенко, Семашко и руководства БМЗ

 
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