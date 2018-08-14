БАТЭ выиграл битву за 8 миллионов евро

14 августа было днём, когда для борисовского БАТЭ решалось многое. Белорусский клуб в противостоянии с азербайджанским футбольным флагманом решал, кому достанется путевка в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и 8 миллионов евро.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

Неделей ранее в гостях БАТЭ одержал минимальную победу, но было очевидно, что это не тот случай, когда успех на выезде практически гарантирует выход в следующий раунд. Так и вышло.

«Карабах» на «Борисов-Арене» чувствовал себя, если не хозяином положения, то уж точно вполне в своей тарелке. Приезжая команда владела территориальным преимуществом большую часть матча.

Но уже на 20-й минуте положение азербайджанцев серьезно осложнилось. Мирко Иванич, подкараулив ошибку защитников «Карабаха», убежал один на один с Ханнесом Халлдорссоном и переиграл голкипера, которому на недавнем чемпионате мира не смог забить Лео Месси.

Гости не пали духом и усилили давление на ворота Дениса Щербицкого. Количество перешло в качество в начале второго тайма, когда казалось бы рядовой навес в штрафную БАТЭ обернулся голом.

Почуяв запах крови, «Карабах» рванул забивать второй. Чаша весов колебалась вплоть до 77-й минуты, когда швейцарский форвард азербайджанцев Инносент Эмегара заработал вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого БАТЭ отодвинул игру от своих ворот. Борисовчане смогли удержать зыбкое преимущество и шагнули в следующую стадию квалификации.

БАТЭ (Борисов, Беларусь) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 1:1 (Иванич, 20 – Мичел, 54). Первый матч – 1:0.

В плей-офф отборочной стадии Лиги чемпионов 2018/19 наш клуб сразится с ПСВ из Эйндховена. Первый матч белорусская команда сыграет на своем поле 21 или 22 августа, ответный – на выезде 28 или 29-го.

Если удастся одолеть этого маститого соперника, БАТЭ вновь сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Если же нет – в группе Лиги Европы. В любом случае еврокубковая осень борисовчанам гарантирована. И всем нам тоже.