Чиновника Госстандарта посадили вместе с женой

Бывший директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации приговорен к 13 годам колонии за взятки. Его супругу осудили на 8 лет.

Об этом сообщает сайт Минского городского суда.

Экс-директор при пособничестве двух человек получал от представителей организаций взятки в виде денег и других материальных ценностей, взамен выдавал разрешения на строительно-монтажные работы, принимал в эксплуатацию здания и дома с нарушениями.

По делу обвиняемыми проходили три человека. Супруга экс-директора признана виновной в содействии совершению преступления.

Третьего обвиняемого осудили на 9 лет в колонии усиленного режима: он признан виновным в содействии совершению преступления, в приготовлении к даче взятки повторно, в крупном размере, и мошенничестве.

TUT.BY напоминает, что осенью 2017-го при получении взятки в размере 20 тысяч долларов США был задержан житель столицы, который занимал высокую должность в одной из инспекций Госстандарта. Он рассказал, что деньги предназначались для передачи уже бывшему главе Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Сергею Бобко.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.