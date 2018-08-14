Главред БелаПАН предложила внести пресс-секретаря президента в Книгу рекордов Гиннесса

Главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина сравнила условия работы журналистов государственных и негосударственных СМИ.

– Часто ли кому-нибудь из вас, коллеги-негосы, удавалось дозвониться до пресс-секретаря президента г-жи Эйсмонт? Лично мне — пару раз за весь почти 4-летний период ее пребывания в этой должности. Мы как-то даже задались целью: подсчитать, кому сколько раз выпало такое счастье — удостоиться чести услышать по телефону божественный голос Натальи Николаевны. Предлагаю внести пресс-секретаря президента Республики Беларусь в Книгу рекордов Гиннесса — вряд ли где-нибудь еще существует столь недоступный для журналистов пресс-секретарь, – отметила в тексте на naviny.by Ирина Левшина.

Комментируя «дело БЕЛТА», главный редактор информационной компании БелаПАН написала:

– Если в этой стране не останется ни одного негосударственного медиа, я лучше пойду мыть полы в общественном туалете, чем работать рядом с такими, как Крят, Акулович и проч. Потому что это даже не ниже плинтуса — это вообще где-то на уровне канализации.

Ваганов: «Вот уж кто действительно «тырит» из карманов налогоплательщиков и «подписчиков»