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Общество
14.08.2018
Главе Беларуси дали совет, как победить головотяпов и бюрократов

Сооснователь Human Constanta Андрей Сушко отреагировал на провал поручений главы государства в Оршанском районе.

«Я знаю, как помочь вам, Александр Григорьевич, победить этих головотяпов и бюрократов в правительстве, – написал Андрей Сушко в соцсети. –

 1) Децентрализация управления – больше реальной власти в регионы с реальными выборами местных советов депутатов и мэров городов. Люди знают, что в регионах важно, вы из Минска не уследите.

2) Обязательные для самого тщательного рассмотрения госорганами электронные петиции граждан. С прописанной процедурой принятия решений по петициям, набравшим, например, 10 000 подписей. Людей лучше слушать, пока они поддерживают коллективное обращение, а не выходят на площади.

3) Бюджеты участия, чтобы 5-10% бюджета территориальной единицы распределялось онлайн-голосованием жителей, исходя из конкурса предложенных ими же проектов. Это наши налоги, а можно нам и решать, что с ними делать - тем более 1/10 - это же мелочь.

Можем всех заинтересованных проконсультировать с коллегами, я серьёзно.»

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