Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко

Любопытный эпизод произошел во время доклада главы Администрации президента в Орше.

Наталья Кочанова сообщила (цитируется по БЕЛТА):

– На контроле в Администрации находятся 126 поручений главы государства, касающихся развития Оршанского района. Сегодня из них выполнено 87, не выполнено 32.

Простейший подсчет показывает, что 7 поручений оказались «потерянными».

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