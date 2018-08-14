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Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
Любопытный эпизод произошел во время доклада главы Администрации президента в Орше.
Наталья Кочанова сообщила (цитируется по БЕЛТА):
– На контроле в Администрации находятся 126 поручений главы государства, касающихся развития Оршанского района. Сегодня из них выполнено 87, не выполнено 32.
Простейший подсчет показывает, что 7 поручений оказались «потерянными».
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