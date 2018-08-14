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Экономика
14.08.2018
TUT.BY
«Санта Бремор» Мошенского купила сеть магазинов «Рублевский»

Сеть универсамов «Рублёвский» в августе сменила собственника.

Как подтвердил TUT.BY источник, близкий к одной из сторон, сделка уже закрыта. Сумма сделки не разглашается.

Покупателем «Рублевских» стала «Санта Бремор» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Сеть «Санта» активно создает свои магазины и планирует выйти в число ведущих ритейлеров, рассказывали участники рынка в начале 2018 года. В планах за текущий год было увеличить количество торговых объектов на 40%, примерно до 100 магазинов.

Сеть универсамов «Рублёвский» основана в 2003 году. Сегодня в нее входит 73 магазина. Сеть присутствует во всех областных центрах Беларуси. В Минске у сети 53 магазина. Общее число сотрудников — более 4 тысяч человек.

Совладельцами «Рублевских» называли Алексея Лойко, Георгия Рогазинского и Сергея Ткачука. Алексей Лойко на запрос TUT.BY о продаже не ответил.

 
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