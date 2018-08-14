Дмитриев предлагает провести открытый конкурс на должности министров

Лидер «Говори правду» отреагировал на слова Лукашенко, потребовавшего предоставить предложения по новым назначениям в правительство.

Подобранные по старому принципу люди будут вести себя в рамках сложившейся корпоративной культуры: внимательно смотреть в глаза президенту, все записывать и надеяться, что к доске вызовут другого, считает политик.

«Может, администрации президента (или кто там будет готовить свои предложения) стоит рискнуть и предложить ряд должностей закрыть через открытый конкурс. На другие пригласить экспертов из ведущих синктэнков, гражданского общества, бизнеса (опыт с Матюшевским очень положительный), вернуть некоторых послов, в стране от них больше пользы, — предложил Андрей Дмитриев в Фейсбуке.

А там, глядишь, и дожем до того, чтобы передать право формировать правительство парламенту, и пусть оно перед ним отчитывается.

Потому что пока сам глава государства назначает всех, странно слышать, что люди непрофессиональны. Он же их сам выбирал, получается.

Размечтался?

На сегодня, это выглядит сказочно, но завтра ...»