Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Документ предусматривает введение санкций против семи банков и госдолга России.

Как сообщается на сайте Конгресса, санкции предлагается ввести в отношении Внешэкономбанка (ВЭБ), Сбербанка, ВТБ банка, Газпробанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

В частности, американским гражданам в случае принятия законопроекта будет запрещено совершать сделки, которые смогут как-либо повлиять на госдолг России. Также банки, обозначенные в документе, не смогут проводить различные долларовые расчеты в банках США через корреспондентские счета.

В тексте законопроекта говорится о предложении «наказывать российские власти за производство и применение химоружия», так как они «сознательно использовали» нервно-паралитическое вещество «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в марте 2018 года.

В законопроекте также сказано о необходимости подготовки доклада о личных активах и состоянии президента России Владимира Путина и определения является ли Россия страной-спонсором терроризма. Помимо этого, в США собираются ограничить импорт Россией урана и ввести селекторальные санкции против лиц, замешанных в киберпреступлениях.