Фотожабы: «Придумать мем в голове и самому сдаться»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Белорусские школьники будут изучать сельхозрастения и классификацию тракторов

Роскомнадзор рассказал, что текстово пересказывать запрещенные мемы можно, только если сами пересказы не попадают под статьи об экстремизме или оскорблении чьих-то чувств

Глуховский: «Месседж ясный: сесть может каждый, дотянемся и до тебя. Родина слышит, Родина знает»

Пенсионной реформе в России посвящается

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Их предлагают ввести против семи банков РФ, среди которых Сбербанк и ВТБ

РоссийскийForbesпродолжает штормить

Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. Гуляющее в сети фото (верхнее) – фейк. Оригинал был сделан несколько лет назад в Ливадийском дворце

Но Рунет продолжает фантазировать на тему свадебного фото

В московском парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом москвичей и гостей столицы

Москва, Зарядье, 2018 год

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Фотожабы: «А ну-ка, сына, показывай бате, что это за «интернет»