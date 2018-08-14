Фотожабы: «Придумать мем в голове и самому сдаться»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Белорусские школьники будут изучать сельхозрастения и классификацию тракторов
Роскомнадзор рассказал, что текстово пересказывать запрещенные мемы можно, только если сами пересказы не попадают под статьи об экстремизме или оскорблении чьих-то чувств
Глуховский: «Месседж ясный: сесть может каждый, дотянемся и до тебя. Родина слышит, Родина знает»
Пенсионной реформе в России посвящается
Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Их предлагают ввести против семи банков РФ, среди которых Сбербанк и ВТБ
РоссийскийForbesпродолжает штормить
Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. Гуляющее в сети фото (верхнее) – фейк. Оригинал был сделан несколько лет назад в Ливадийском дворце
Но Рунет продолжает фантазировать на тему свадебного фото
В московском парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом москвичей и гостей столицы
Москва, Зарядье, 2018 год
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Фотожабы: «А ну-ка, сына, показывай бате, что это за «интернет»