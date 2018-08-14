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Соседи
14.08.2018
Валерий Томилин
Белорусские туристы: «Паланга ухоженная, комфортная и дружелюбная. Еще бы цены пониже»

Зачем ехать в Палангу при довольно большом выборе курортов? Как меняется город? Дорого ли отдыхать в Паланге? Рассказывают белорусские туристы.

Семья Косачевых проводит в Паланге далеко не первое лето – сначала приезжали со старшей дочерью, она уже взрослая девушка. Теперь родители отдыхают на море вместе с младшей дочкой.

Почему Паланга?

– Привлекает близость, климат, хороший пляж, много возможностей для активного отдыха. Нам здесь комфортно и отдых получается относительно бюджетный, – отвечает Татьяна Косачева.

И отмечает: теперь в Паланге не так дешево, как 10-15 лет назад. Вполне можно найти недорогое жилье, но цены на кафе и развлечения ощутимо выше, цитирует Delfi.lt.

Да и сам город, по мнению семьи, меняется к лучшему – Паланга теперь «ухоженная, комфортная и дружелюбная к велосипедистам и людям с инвалидностью», инфраструктура становится лучше и появляется много нового.

– Еще бы цены чуть пониже, – улыбается Татьяна.

Семья потратила 800 евро без учета стоимости дороги, еды и развлечений: 120 евро на визы (для детей до 12 лет виза бесплатна), 30 евро на страховку для машины и 650 евро на аренду двухкомнатной квартиры рядом с морем.

Отдых в Паланге: литовцы недовольны, туристы с ними не согласны

Косачевы советуют выезжать на отдых не в час пик. Они выехали утром в воскресенье и прошли границу без очередей. Еще стоит заранее бронировать жилье, чтобы не выбирать из того, что осталось. В этом году семья бронировала апартаменты еще зимой.

Татьяна говорит, что планирует вернуться в Палангу и в следующем году, «хотя бы на недельку». Для Косачевых это что-то вроде санатория: возможность отдохнуть и набраться сил.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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