Депутат в Россонском районе вымогал взятку алкоголем и едой

Суд Россонского района признал его виновным по делу о получении взятки путем вымогательства.

На скамье подсудимых оказался 56-летний депутат, который по совместительству работал руководителем местного сельхозпредприятия.

В суде было доказано, что мужчина, находясь в своем рабочем кабинете, высказал требование неработающей женщине «о передаче ему материальных ценностей в виде продуктов питания и спиртных напитков за благоприятное решение вопроса о ее трудоустройстве в возглавляемое им предприятие».

Женщина обратилась с заявлением в милицию. По ее словам, депутат в виде взятки получил спиртные напитки и продукты питания общей стоимостью более 45 рублей.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.