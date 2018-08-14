Азаренко призналась, что чувствует себя «дерьмово»

Белоруска Виктория Азаренко успешно стартовала на крупном турнире в Цинциннати. Тем неожиданнее прозвучали ее слова после победного матча.

В первом круге турнира Виктория Азаренко (сейчас 87-е место в мировом рейтинге) одолела Карлу Суарес-Наварро (25) – 6:7, 6:2, 6:4. Но после игры наша соотечественница высказалась в минорном стиле.

«Сейчас мне немного трудно находить радость на корте, потому что у меня еще продолжается тяжелый период. Лично мне игра не приносит особого удовольствия. Даже не знаю. Я честно не знаю, что происходит, – цитирует Азаренко sport360.com. – Нас все время представляют жесткими, бойцами и так далее, но мы люди, у нас есть чувства – достаточно сейчас на меня посмотреть.

Легко сказать: «Они спортсменки, они сильные, им нужно сосредоточиться». Но у нас есть чувства, иногда их ранят, иногда ты не уверена в себе, испытываешь разные эмоции.

Сейчас из-за соцсетей кажется, что у всех идеальная жизнь, и ты смотришь на свою и чувствуешь себя так дерьмово. Но в реальности все не так, и мне кажется, что сейчас слишком много ложного счастья, люди притворяются, что все здорово».