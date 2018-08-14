Байнет о поездке Лукашенко: «В Орше решили развеять пепел над руинами»

Глава Беларуси устроил очередной разнос, посещая местные промышленные предприятия.
Показательный инцидент случился во время посещения оршанского предприятия «Техника связи», когда Александр Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и решил осмотреть территорию предприятия.
И тут же обнаружил неблагоустроенные производственные помещения.
Фото: president.gov.by
– Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали… Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет». Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете, – цитирует главу государства TUT.BY.
Белорусские интернет-пользователи на дискуссионной площадке talks.by предположили, чем закончится очередная история с «пеплом и руинами» в Орше.
«Сколько он уже ездит, сколько криков и обещаний... Безработных все больше, а зарплаты все меньше», – пишут комментаторы.
«Два года по Инструментальному заводу лапшу вешали, все из руин и пепла поднимали... Ну, ничего не сделали. Денег нет, людей нет, желания нет – через год приедет, а воз и будет там».
«Если до этого времени ничего не сделали, когда с экономикой было условно нормально, то сейчас уже ничего не сделают и подавно.
Добивают до ручки, что было построено при Машерове, а там как Бог даст».
«Разве можно самому везде ездить, пытаясь в одиночку навести порядок, всех построить и вести в какие-то непонятные дали, остальных держа за бездумных исполнителей? Так не получится».
«В Орше решили развеять пепел над руинами».
«Предвыборная гонка стартовала рановато. Роль борца с коррупцией видели в предыдущих сериях, а в следующих смотрим на роль крепкого хозяйственника».
«Помню лет двадцать назад приезжал президент на Борисовскую швейную фабрику. Бегал по заводу, возмущался и грозил перед рабочими директору Козику: не поднимешь фабрику – дам лопату в руки и пойдешь копать. Рабочие были в экстазе.
Фабрика – банкрот и фактически не работает, президент все так же грозит, Козик досидел до пенсии на профсоюзной должности и теперь получает чиновничью пенсию. Так что и тут побегает, погрозит – и закроется завод втихаря».
Почему Лукашенко так возмутился «асфальтом в траве»