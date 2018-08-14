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Политика
14.08.2018
Змитер Панковец, Наша Ніва
Что известно про министра промышленности, которого ссылают в Оршу

Посещая предприятия в Орше, глава государства Александр Лукашенко крайне резко высказался о перспективах министра промышленности Виталия Вовка: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда [в Оршу]».

В эфире государственных телеканалов прозвучала еще одна, адресованная министру, фраза: «С завтрашнего дня сюда. На какую должность, определим». Это означает, что в течение ближайших дней министр промышленности может быть снят с должности.

Виталий Вовк. Фото sb.by

Чем примечателен Виталий Вовк? Это далеко не самый заметный лукашенковский министр. Пусть на своем посту он уже более четырех лет, упоминаний о Вовке было немного.

Виталий Вовк родился в 1962 году в Калинковичах. Этот районный центр Гомельской области примечателен тем, что из него вышло большое число чиновников. Отсюда вице-премьер Владимир Семашко, бывший вице-премьер Анатолий Тозик, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

Будущий министр Вовк окончил школу №3 в Калинковичах. Теперь он ежегодно бывает в ней во время субботников. В этом году подарил родной школе телевизор, а также высаживал во дворе туи.

— Да, сегодня есть проблема малых городов, и особенно малых деревень. И очень хочется, чтобы эти парни и девушки имели будущее, прежде всего, на своей малой родине. Не только возможность получить образование и хорошую профессию, но и достойную работу, построить дом или квартиру. И чтобы их дети и внуки родились и росли на этой земле. И если так сложится, что они окажутся вдали от малой родины, то им было бы к кому приезжать сюда, — говорил Вовк в Калинковичах.

В интервью «Советской Белоруссии» министр рассказывал о своих детских увлечениях.

— Технику любил с детства. Особенно автомобили. Поэтому всегда мечтал работать именно на автомобильном заводе. Меня по распределению хотели отправить на «Гомсельмаш», так как я сам из Гомельской области. Но я все-таки распределился на МАЗ. Там я попал на спецпроизводство в 1984 году, где была очень хорошая школа, отличная система подготовки кадров, высокая ответственность, — вспоминал министр.

Вовк окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автомобили и тракторы» (1984). Затем 17 лет работал на МАЗе и Минском заводе колесных тягачей.

Поработал и в частной сфере. С 2001 до 2006 являлся генеральным директором «Юкола-Сервис» и «Юкола-Моторс». После этого он возвращается на Минский завод колесных тягачей. Это предприятие находится в ведении Военно-промышленного комитета и имеет стратегическое значение для страны. В 2011 году при назначении Вовка директором завода его представлял лично глава ВПК Сергей Гурулёв.

В конце 2014 года Виталий Вовк стал министром промышленности, сменив на этом посту Дмитрия Катеринича.

Себя Виталий Вовк называет «не строгим, но справедливым» руководителем.

— Не нравится мне, когда человек не держит слово. Особенно когда это руководитель. В моем понимании такая черта не должна быть присуща руководителю. Когда-то купеческое слово было сильнее любых современных договоров. В советское время это было слово директора. Не надо было никаких приказов, бумаг, — говорил Вовк.

Министр рассказывал, что работает шесть дней в неделю с 7 утра до 9 вечера.

— И без отпуска уже три года. На заводе у нас всегда насчет отпуска шутили. Когда приходили подписывать отгулы, начальник спрашивал, чего в отгул пойдешь — лучше приплюсуй к отпуску. А потом — зачем тебе отпуск? Раньше на пенсию выйдешь, — говорил Виталий Вовк.

Рассказывал, что его жена с пониманием относится к такому напряженному графику. Жаловался, что не всегда хватало времени на воспитание детей. Работая на заводе колесных тягачей, Вовк по субботам выезжал на базу отдыха под Осиповичами на рыбалку. А теперь, мол, времени хватает только на то, чтобы выгулять собаку вечером.

— Люблю бывать на заводах. Просто сажусь в машину и еду смотреть, как кто работает, — говорил министр.

Виталий Вовк получал из рук Александра Лукашенко орден Почета. В период его пребывания на посту министра сошли с конвейера первые автомобили завода «Белджи» под Борисовом. Впрочем, Вовк анонсировал, что может быть выпущен и отечественный легковой автомобиль полностью из белорусских комплектующих. Вполне реально, что теперь эту задачу поручат его преемнику.

 
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