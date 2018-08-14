Заико: «Китайскими товарищами, приезжающими в Беларусь, могут умиляться лишь местные лопухи-чиновники»

Известные экономисты — о том, какие результаты дадут китайские инвестиции в белорусскую экономику.

В свежих «Экономических диалогах» «БелГазеты» руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил:

— Как показывает опыт, куда бы китайцы ни вошли, ничего качественно сделать не смогли. Они наследили в ОАО «Красносельскстройматериалы», на «Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, на нескольких белорусских цементных заводах. Ни один проект не довели до ума. Только наследили, однако никого не посадили. Ощущение, что с китайцев как с гуся вода. Своих-то, белорусов, сажают за аналогичные грехи, а китайцам — хоть бы хны.

— Ничего удивительного в том, что китайцы способны только наследить, я не вижу, так как знаю Китай и уровень его развития, — считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Белорусские профессора для китайцев-практиков — это гуру. Даже наши молодые, но уже достаточно квалифицированные преподаватели и профессора в Китае будут абсолютными лидерами, оракулами, словам которых китайцы внемлют с жадностью. Китайскими товарищами, приезжающими в Беларусь, могут умиляться лишь местные лопухи-чиновники, очарованные китайскими вениками, мельницами, тазиками и полотенцами.

— Но есть же китайские компании, которые бросают вызов Apple. Тот же Huawei, — обратил внимание Романчук.

— Бросают вызов только потому, что китайцы — великолепнейшие плагиаторы и копирайтеры, — высказался Заико.