Как Куба планирует строить социализм

На Кубе началось общественное обсуждение изменений в Конституцию страны.

Месяц назад Национальная Ассамблея приняла проект новой Конституции. В соответствии с документом в стране учреждается пост президента, вводится право частной собственности и понятие гендерного равенства, признаются однополые браки. Основной целью деятельности властей в Конституции называется построение социализма.

После обсуждения в феврале пройдёт всеобщее голосование по Основному закону государства.

Согласно Конституции власть в стране будет разделена между премьер-министром и президентом, причем, глава государства будет избираться не более, чем на два срока по 5 лет каждый.

Также Куба планирует продолжить либерализацию в экономике – с помощью признания частной собственности в стране, а также создания условий для развития бизнеса.