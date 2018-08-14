Цитата дня. Рудый назвал смертную казнь негуманной мерой

Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый высказался о китайском опыте борьбы с коррупцией.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Отвечая на вопрос журналистки TUT.BY о том, что в борьбе со взяточниками часто вспоминают Китай, «мол, даешь смертную казнь, да с публичным расстрелом — все чиновники сразу по струнке ходить будут», Кирилл Рудый заявил:

— О пожелании смертной казни. Это может и популярная и даже демократичная, но не гуманная мера. Борьба с коррупцией у нас не ограничена чиновниками, а затрагивает бюджет, госорганы, госпредприятия. А поскольку эта сфера всеобъемлющая, то через госзакупки, господряды, льготы, налоги она может коснуться каждого. Поэтому, как говорил Конфуций, «бойтесь своих желаний, ибо они исполняются».

Говоря о китайском опыте борьбы с коррупцией, Рудый напомнил, что с 2013 года в Китае были арестованы руководители практически всех провинций и крупных госпредприятий, даже члены политбюро, в том числе бывшие.

— «Социальный капитал» девальвировался, что привело впервые к оттоку денег из страны и переходу курса юаня с ревальвации в девальвацию. Но одновременно Китай проводит реформу судебной системы: повышает ее независимость и прозрачность. Поэтому китайский опыт — это не только ужесточение, главное, что здесь меняются «правила игры», — заявил дипломат.