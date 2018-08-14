В Гродно аист каждый год возвращается в зоопарк к своей подруге, которая не может летать

В Гродненском зоопарке уже несколько лет подряд наблюдают за необычной историей любви. Молодой здоровый аист четвертый год каждую весну прилетает к своей подруге, которая живет в одном из вольеров зоопарка.

У птиц — «гостевой брак», потому что она летать из-за давней травмы крыла не может, а он предпочитает жить в своем собственном гнезде и время от времени навещать свою подругу.

Об истории необычной пары рассказал директор музея Олег Жданкин. Аист, стоящий на одной из клеток, неизменно привлекает внимание посетителей.

Оказывается, птица из года в год прилетает в областной центр и обустраивает жилище на вольере, в котором живут хищные птицы. К такому соседству, кажется, все здешние обитатели привыкли. Орлан-белохвост не проявляет интереса к аисту, тот в свою очередь не обращает внимания на хищника. Практически весь день буслик проводит наверху, а вечером летит к своей подруге.

В прошлом году у пары появились птенцы, которых выпустили на волю, предварительно окольцевав. В этом году потомства, к сожалению, нет.

Аистята, которые вылупились в прошлом году. Фото Игорь Ремзик, TUT.BY

— Он ходит к ней постоянно в гости, но живут они раздельно, — говорит директор зоопарка и добавляет, что в вольерах зоопарка живут так называемые «подранки», которые летать уже никогда не смогут. Что, видимо, никак не смутило здорового аиста, который нашел здесь себе спутницу жизни и остается ей верен. Бросать ее он, конечно, не собирается. Вот только осенью придется лететь в теплые края одному. Инстинкт, ничего не поделаешь.

Но в Гродненском зоопарке аиста будут с нетерпением ждать обратно, чтобы снова наблюдать за необычной историей любви двух птиц.