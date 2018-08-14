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В мире
14.08.2018
Русская служба ВВС
Названы женщины, изменившие мир. Не обошлось без претензий

Журнал BBC History Magazine попросил 10 своих экспертов составить список из 100 женщин, оказавших наибольшее влияние на ход всемирной истории, а затем попросили читателей путем голосования определить место каждой из них на виртуальном пьедестале почета.

Как и большинство подобных рейтингов, данный список вряд ли может претендовать на истину в последней инстанции, но выбор экспертов и читателей отражает определенные тенденции в современном обществе, а некоторые моменты вас просто поразят.

На первом место в списке History Magazine стоит Мария Кюри, которая стала не только первой в мире женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике и первой женщиной-профессором Парижского университета, но и первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии. Причем вторая «нобелевка» - по химии - была вручена Марии Кюри через восемь лет после первой.

Надо заметить, что составители списка большое внимание уделили женщинам-ученым: среди ста героинь тринадцать известны своими успехами в различных областях науки. Из всех других профессий только литераторы удостоились большего внимания: в рейтинге 18 писательниц и поэтесс различных эпох.

Есть среди них и представительница русской словесности: Анна Ахматова занимает 52 строчку рейтинга. Принимая во внимание, что в опросе принимала участие в основном англоязычная аудитория, такой результат можно считать безусловным признанием.

В комментарии сказано, что Анна Ахматова, чье творчество приходится на период войн, революции и тоталитаризма, смогла сочетать в своей поэзии личные переживания с политической хроникой. Сама же ее жизнь при этом была борьбой за выживание в условиях противостояния с властью, когда многие ее близкие погибли, были репрессированы или высланы из страны.

В рейтинге всего три женщины из России. Кроме Анны Ахматовой, это занимающая 22 строчку императрица Екатерина Великая, чье реформаторство и вклад в развитие искусства и образования отмечают эксперты Би-Би-си. А также Мария Бочкарева - одна из первых русских женщин-офицеров.

Попав в 1916 году на фронт, благодаря прошению, отправленному на имя царя, Мария Бочкарева личной храбростью заслужила всеобщее уважение. В 1917 по личной просьбе Керенского она занимается формированием знаменитого женского «Батальона смерти».

После Октябрьской революции Бочкарева пережила арест, и бежала из России, отправившись в агитационную поездку в поддержку Белой армии. Во время этой поездки она была удостоена аудиенции с президентом США Вудро Вильсоном в Белом Доме, а во время визита в Лондон - с королем Георгом V.

Вернувшись в Россию для борьбы с большевиками, Мария Бочкарева вскоре была арестована и расстреляна в Красноярске 16 апреля 1920 года.

Многих женщин из «списка 100» отличает важная деталь биографии - они были первыми в том или ином деле: первая женщина-Нобелевский лауреат, первая суфражистка, первая женщина-программист, первая женщина-воздухоплаватель.

Другие вошли в «Топ 100» благодаря тому, что использовали во благо свое положение и власть. Среди них королевы и премьер-министры, военачальники и основатели крупных компаний.

10 дам были оценены за их активную борьбу за права человека и права женщин. Есть также изобретатели, музыканты, художники. Однако, как это часто бывает, составителям списка не удалось избежать критических отзывов и обвинений в предвзятости со стороны коллег.

Профессор департамента археологии Йоркского университета Джоан Флетчер иронизирует: «Список озаглавлен «100 женщин, изменивших мир», но 20 из его фигуранток - уроженки Британии!»

Историк и радиоведущая Анна Уайтлок замечает: «Несмотря на то, что опрос носил глобальный характер, на первых 20 строчках списка доминируют представительницы белой расы».

«100 женщин, изменивших ход истории? Но где тогда американская писательница и аболиционистка Гарриет Элизабет Бичер-Стоу?», - вопрошает британский историк Гай де ла Бедуайер.

Такие претензии обоснованы и понятны: каждый подобный список будет служить предметом споров, сложно уложить достижения за всю историю человечества в рамки журнального рейтинга, а из множества достойных женщин выбрать всего сто.

Но всегда интересно размышлять о том, почему голосовавшие предпочли королеву кельтов Будикку с ее 14 местом мексиканской художнице Фриде Кало, попавшей лишь на 34 строчку. Или королеву Викторию, занявшую 17 позицию - королеве Елизавете I, которая вообще не попала в рейтинг.

Дева Мария, согласно опросу, заняла 12 место рейтинга самых влиятельных женщин, сразу после Алиеноры Аквитанской.

 
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