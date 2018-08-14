«Гомсельмаш» рискует потерять контроль над главным сборочным предприятием в России

Арбитражный суд Брянской области принял к рассмотрению иск российской компании, которая «понуждает» белорусское объединение продать ей контрольный пакет акций в совместном предприятии «Брянсксельмаш».

Соответствующая информация размещена на сайте арбитражных судов России. «Завтра твоей страны» уже писал об этом иске, в случае удовлетворения которого крупнейший белорусский производитель сельскохозяйственной техники может утратить контроль над своей главной сборочной площадкой на российском рынке – компанией «Брянсксельмаш».

«Брянсксельмаш» – это совместное предприятие, которое было создано в 2005 году для сборки сельскохозяйственной техники гомельского объединения для российских потребителей. С 2016 года техника продвигается в России под брендом «Десна-Полесье».

Холдингу «Гомсельмаш» изначально принадлежит 51% доли в совместном предприятии, которое входит в число лидеров на комбайновом рынке России. Остальные его акции распределены между российскими партнерами. В частности, 47,34% акций владеет бывший заместитель руководителя администрации Брянска Леонид Гранкин, 1,66% акций принадлежат возглавляемой им компании «Брянсксельхозмаш».

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