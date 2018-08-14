Почему Лукашенко так возмутился «асфальтом в траве»

Зацепило! Уже давно многие задаются вопросом: а понимает ли официальный лидер, что вокруг показуха? Оказалось, очень даже. Вот только выводы делает странные.

Разнос по полной программе устроил Лукашенко во время посещения 13 августа Оршанского инструментального завода. Досталось всем — от руководства предприятия и местных органов власти до министра.

— Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать, — обратился он к директору завода Владиславу Бардюкову. — У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море.

Но больше всего глава государства распинался по поводу очковтирательства, которое ему устроили, пытаясь навести порядок на территории предприятия.

— Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? — возмущался Лукашенко.

Этот праведный гнев главы государства любопытен по нескольким причинам. Подобным «очковтирательством» в виде срочных покрасок фасадов, укладки и разборки дорожной плитки к приезду президента чиновники занимаются с незапамятных времен и вполне успешно. «Интересно, Лукашенко понимает, что вокруг показуха?» — задавался недавно вопросом лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ответ не заставил себя ждать: очень даже знает.

Вот только сильно ли беспокоит его такое «очковтирательство» подчиненных? Похоже, не очень. Из спича Александра Григорьевича можно сделать вывод, что он скорее расстроился по поводу того, что эту самую показуху несколько недоработали: могли же «бордюр сделать», а не просто «асфальт в траву уложить». А так без должного благоговенья подошли к визиту важной особы.

И так во всем, что ни возьми. И рост зарплат, и ситуация на предприятиях, и дела в экономике… Обо всем, как мы видим, прекрасно известно президенту: и про то, что «каторжные люди работают за 200 долларов в месяц», и про то, что ситуация в стране близка к тому, чтобы стать «частью другого государства». Но он по-прежнему предпочитает пыль в глаза, лишь слегка корректируя ее оттенки в сторону розового.

Лукашенко: «Вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет»

И все потому, что иных способов изменить ситуацию не находится. Даже признав провалы, Лукашенко в упор отказывается видеть их причину. И, как уже не раз было, за все в итоге ответят те, кто показуху слегка недоработал: министры, директора заводов, руководство районов, а вовсе не тот, кто довел ситуацию до такого состояния, что смотреть на нее без «очковтирательства» просто невозможно.