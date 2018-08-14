«А что тут разрушать-то? Тут и так всё разрушено»: приключения Годзиллы в России

В сообществе ВК «Как я встретил столбняк» опубликовали несколько фотожаб о столкновении знаменитого японского чудовища Годзиллы с российскими реалиями.

По сюжету фильмов и комиксов о монстре, Годзилла обычно разрушает города. Но в фотожабах чудовище приходит в Ростов-на-Дону, понимает, что там нечего разрушать, и спрашивает жителей: «Это же ****** [капец], как вы тут живёте?».

После шутки про Годзиллу и Ростов появилась аналогичная работа про то, как чудовище приходит разрушать Омск.

В одном из сообществ ВК, посвящённых Челябинску, заявили, что в картинках «нетрудно узнать любой город страны».

Видео «хомяка-Годзиллы» покоряет интернет