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Общество
14.08.2018
Наталья Колесниченко
Почему эстонские дети любят учиться

Цифровые инновации, равные возможности и престиж учителей — три столпа, которые вывели эстонское образование на первое место в Европе.

Богаты настолько, насколько квалифицированны

Эстония — страна с не самым впечатляющим валовым внутренним продуктом на душу населения, но со среднемесячной зарплатой в 1300 евро.

Там нет природных ресурсов. Главное богатство — образованные люди. Эстонцы верят: лучшее, что они могут дать детям,— это не земля, дом или банковский счет, а хорошее образование, рассказывала член правления Целевого учреждения Innove (Эстония) Биргит Лао на Кастрычніцкім эканамічным форуме — 2017 в Беларуси.

Около трех десятков лет назад реформаторы определили образование стратегическим ресурсом Эстонии. В1987 году прошел масштабный конгресс учителей с участием почти 1 тысячи делегатов.

— Именно охват большого числа профессионалов стал залогом успеха в реализации идей восстановления национальной школы: демократизации, гуманизации образования и повышения его ценности в обществе, — рассказывает эксперт по разработке учебных программ и образовательных реформ в Восточной Европе (Эстония) Эне-Сильвия Сарв.

Качественное образование должно было стать двигателем развития экономики и общества. Как оно будет выглядеть, решали не только политики и чиновники. Они тесно работали с огромным количеством специалистов и профессионалов, заручились поддержкой родителей.

Для воплощения разработанных целей в 1996 году приняли рамочный документ государственных учебных программ — куррикулум. В него вошли передовые мировые идеи в сфере образования и инновации эстонских исследователей и разработчиков.

В это время страна меняла приоритеты, работала над высвобождением средств через сокращение излишней бюрократии, количества госслужащих и их доходов, над развитием новой формы экономики, переходом от бумаги к цифровым технологиям. Экономия в определенных сферах позволила эффективней финансировать школьную систему. В 2005-2012 годах расходы на каждого учащегося увеличились на 30%. На образование там тратится до 6% ВВП — немного больше, чем в Беларуси (5%).

К 2015 году Эстония стала одной из лучших стран, которые участвовали в Международной программе PISA, оценивающей способности 15-летних учащихся использовать на практике школьные знания в науке, математике и чтении.

Компетенции XXI века и равные возможности

Эстония перешла от предметно-центристского подхода в обучении к социально-конструктивистскому. С 2014 года она следует «Стратегии непрерывного образования — 2020», делая упор на максимально компетентных преподавателей и руководителей школ, цифровое обучение, образование на протяжении всей жизни и согласование возможностей непрерывного образования с потребностями рынка труда.

Школьные оценки после реформы вообще не стоят среди целей обучения. В младших классах многих школ действует безоценочная система, вместо нее учителя дают родителям и школьнику обратную связь об успехах и проблемных моментах в обучении.

До 6-го класса нет четкого разделения на предметы. Учитель на свое усмотрение преподает школьникам материал, который им необходимо усвоить.

Стоит задача не только научить считать и читать, но и поддерживать интерес к обучению, развивать умение учиться, самоанализ и критическое мышление. Параллельно — работа над развитием базовых компетенций. Это культурные ценности, социальные и гражданские права, самоорганизация, коммуникация, компетенции в сфере IT, технологии и наука, предприимчивость.

— Функция средней школы (с 1-го по 9-й классы) не обеспечение высоких оценок или других академических показателей. Мы говорим о создании благоприятной, безопасной и позитивной развивающей и образовательной среды, адаптированной к потребностям и возрастным особенностям ребенка, — рассказала Биргит Лао.

В старших классах, которые отнесены в отдельные учреждения — гимназии, есть четыре главные дисциплины, исходя из которых ученики выбирают профильное обучение. В гимназиях эстонцы готовятся поступить в университет или получить профессию.

После 3-го, 6-го и 9-го классов ученики всех школ сдают национальные электронные тесты. Но оценки за них никто не ставит, учителям и ученикам сообщают уровень, на котором они находятся относительно национальных ориентиров.

В стране поощряется внедрение альтернативных школ и методик обучения, потому что они обогащают педагогический ландшафт.

— Чем он богаче, тем лучше становятся в целом массовые школы. Но добиться многообразия педагогических систем стоило немало сил, — подчеркивает Эне-Сильвия Сарв.

Государственные эстонские школы доступны для учеников всех социальных групп.

Мотивированные педагоги — важнейший ресурс

Одна из причин успешности эстонской системы образования — высокий уровень знаний и компетенций педагогических кадров.

До реформы работники системы уходили в более прибыльные сферы экономики, а молодых людей профессия учителя не привлекала. Решением проблемы стало кардинальное повышение доходов педагогов и доверие со стороны властей. За 20 лет зарплата учителей утроилась: достигла средней по стране.

Министерство образования и науки разрабатывает достаточно обобщенные образовательные программы, но в них есть четкие критерии, какого уровня знаний должны достигнуть школьники. Форму и методы преподавания выбирают сами учителя.

У них немало возможностей повышать квалификацию. Например, учитель может преподавать предмет, которого у него нет в профильном образовании, просто в первый год работы позволят пройти дополнительное обучение. Вся ответственность за найм учителей сосредоточена в руках директоров школ, которые опираются на четкие профессиональные стандарты.

В итоге учителя не ограничены в возможностях для введения креатива и инноваций в образовательный процесс, а эстонские ученики, как это подтверждают мировые рейтинги, получают навыки, которые делают их конкурентоспособными на современном рынке труда гражданами.

Ощущение свободы для творческих учителей, которых в профессиональном обществе минимум 30%, адаптирует любой материал, нужным условиям и интересам школьников, отмечает Эне-Сильвия Сарв.

— Чрезмерный контроль сковывает возможности учителя. Если он вводит в состояние страха перед проверками или двойных стандартов, когда педагог учит так, а пишет в документации иначе, то отбрасывает образование в XIX век, —подчеркивает эксперт.

В результате школы и учителя реализуют свои программы — более широкие, чем просто учебная программа.

— Общее ядро образования, конечно, должно быть. Но — трансформируемым и расширяющимся в зависимости от склонностей, интересов, талантов каждого человека, — считает Эне-Сильвия Сарв.

1. Реформы не делаются одномоментно и безосновательно. Важно использовать данные научных исследований, опираться на мировой опыт, но помнить о собственном контексте.

2. В поисках нового пути нужно заручиться поддержкой всех, кого это затрагивает: педагогов, родителей, представителей деловых кругов и рынка труда.

3. Сильная политическая воля — гарантия успешного завершения реформы. Она позволяетобеспечить процесс реформ ресурсами, гарантирует включенность госструктур и организаций.

4. Автономия школ и учителей в разработке и реализации образовательной программы улучшает результаты обучения и повышает мотивацию профессионалов.

5. Реформы проводятся не для «галочки», а ради длительного результата.

До чего докатилась белорусская средняя школа и как её спасать

 
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